Образовательное приложение Мрія вскоре заработает в Украине. Соответствующее постановление поддержал Кабинет министров. Разработчики предполагают, что это сделает учебный процесс более современным и эффективным для самих школьников, а также их родителей и учителей.

По словам министра образования Оксена Лисового, это приложение поможет ученикам строить собственный образовательный путь и ориентироваться в материале.

Приложение Мрія — какие функции будут в приложении и что такое Мрія-ID

В Минцифры отметили, что благодаря приложению школьники смогут искать возможности для развития в интересных им сферах, учителя — развивать образовательный процесс, а родители — контролировать его.

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На первом этапе в Мрії будут доступны несколько основных функций.

Профиль ученика с программами развития способностей и шкалой успеваемости.

Мультимедийные учебные материалы.

Сбор, обработка, накопление, передача и отображение данных об образовательном процессе.

Мрія-ID — уникальный образовательный документ, который приравнивается к ученическому.

Кроме того, приложение Мрія должно способствовать автоматизации управления учебными заведениями для усиления безопасности и контакта с государством. В приложении также планируют использовать искусственный интеллект. Так хотят уменьшить нагрузку на учителей и предоставить ученикам и их родителям новые образовательные возможности.

Что говорят в Минобразования о приложении Мрія

Глава ведомства Оксен Лисовой отметил, что Мрія предоставит ученикам возможности входа в личное образовательное пространство. Ведь приложение укажет им, на что обратить внимание, чему посвятить больше времени и какие именно образовательные материалы им пригодятся.

— Образование должно создавать возможности для самореализации. Ставка должна быть однозначно на талант. Именно это поможет развить человеческий капитал, а заодно и сильную экономику. Поэтому шаг за шагом движемся в этом направлении, — отметил Оксен Лисовой в своем Facebook.

Глава Минобразования добавил, что альтернатива ученического билета — Мрія-ID — будет работать по тому же принципу, что и документы в Дії.