Дія готується до запуску послуги онлайн-шлюбу. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зазначив, що ця процедура матиме кілька етапів верифікації, щоби одруження відбулося без проблем.

Одруження в Дії – що відомо

За словами Михайла Федорова, можливість взяти шлюб онлайн стане унікальною послугою. Одруження відбуватиметься через відео.

– Це буде також досить технологічно. Я не буду спойлерити, але буде багато цікавих елементів цього процесу, це буде унікально також для всього світу і дозволить нашим військовим одружуватися, по суті, на дистанції, що також є важливим кроком, – зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій.

Водночас Михайло Федоров проанонсував інші послуги, що також планують запустити у Дії.

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Нові послуги в Дії – Кабінет пацієнта та розмитнення авто

Розробники порталу держпослуг готують до запуску Кабінет пацієнта та медичні сповіщення, щоби люди могли швидко отримувати інформацію про запис до лікаря та рецепти.

Також Дія планує найближчим часом активувати послугу розмитнення авто. Уже в лютому у Верховній Раді можуть розглянути у першому читанні відповідний законопроєкт, повідомив віцепремʼєр.

– Якщо законопроєкт буде ухвалений, ми досить швидко зможемо запустити цю послугу, а це сотні мільйонів доларів економії і не буде зловживань на розмитненні. Це взагалі такий перший крок в цифровій трансформації митниці завдяки Дії, – наголосив Михайло Федоров.

У розробці також послуги для ветеранів та акти запису цивільного стану, щоби у застосунку можна було отримати свідоцтво про шлюб.

Фото: Pexels, Дія