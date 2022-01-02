Запуск українського супутника відбудеться у січні – Маркарова

Запуск українського космічного апарату СІЧ-2-30 заплановано на 10 січня 2022 року.

Про це в одному з інтерв’ю заявила посол України в США Оксана Маркарова

– У цей час ми очікуємо на хорошу погоду. Це має статися вже, сподіваюся, протягом наступних тижнів. Точно в січні очікуємо на запуск нашого супутника, – зазначила вона.

За словами дипломата, Україна активно розширює свою співпрацю з NASA та іншими приватними компаніями.

Маркарова додала, що зустріч президента України Володимира Зеленського із головою NASA заклала серйозний базис для подальшої співпраці.

Супутник дистанційного зондування землі СІЧ-2-30 розроблений та виготовлений у конструкторському бюро Південне, розташованому у Дніпрі.

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До космосу його має доставити ракета-носій Falcon 9 компанії Space-X, яка належить Ілону Маску. СІЧ-2-30 – перший за десять років апарат українського виробництва, який буде запущено до космосу.