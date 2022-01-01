Китай показав до Нового року нові знімки Червоної планети

Національне космічне управління Китаю опублікувало серію фотографій Марса, зроблених зондом Тяньвень-1, який знімає планету з 2021 року, працюючи в парі з марсоходом Чжуронг.

Набір зображень включає кадр орбітального апарату на тлі Марса, крупний план орбітального апарату, крижану шапку Червоної планети на Північному полюсі, що складається із сухого льоду та сам Чжуронг, який фотографує поверхню.

Крім того, на знімку можна помітити дюнне поле Олімпія та загалом рельєф планети. Обидва апарати працюють у звичайному режимі та перебувають у гарному стані.

Тяньвень-1 вже працює на орбіті Червоної планети протягом 526 днів на відстані 350 млн. км від Землі.

Затримка між сигналом становить приблизно 19,5 хвилин. У свою чергу Чжуронг пропрацював на Марсі 225 марсіанських днів, тривалість яких становить 24 години та 37 хвилин.

За час місії він подолав близько 1,4 км.

Нагадаємо, минулого року американський Марсохід Perseverance не зміг прийняти необхідні зразки породи, оскільки вона просто безслідно зникла під час буріння.

NASA витратило дев’ять років і близько 2 млрд. на буріння і зберігання зразків марсіанських порід. І Perseverance був готовий вперше почати це.

Марсохід вибрав скелю у стародавньому руслі озера, яке колись могло бути центром життя інопланетян. Він почав буріння, але потім сталося щось дивне: у скелі є отвір розміром з палець, звідки мав вийти зразок, але в трубці ровера нічого не виявилося.

Джерело: Національне косіичне управління Китаю

Фото: Національне косіичне управління Китаю