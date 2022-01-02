Запуск украинского спутника состоится в январе — Маркарова

Запуск украинского космического аппарата СИЧ-2-30 запланирован на 10 января 2022 года.

Об этом в одном из интервью заявила посол Украины в США Оксана Маркарова

— В это время мы ожидаем хорошей погоды. Это должно случиться уже, надеюсь, в течение следующих недель. Точно в январе ожидаем запуск нашего спутника, – отметила она.

По словам дипломата, Украина активно расширяет свое сотрудничество с NASA и другими частными компаниями.

Маркарова добавила, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой NASA заложила серьезный базис для дальнейшего сотрудничества.

Спутник дистанционного зондирования земли СИЧ-2-30 разработан и изготовлен в конструкторском бюро Южное, расположенном в Днепре.

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В космос его должна доставить ракета-носитель Falcon 9 компании Space-X, которая принадлежит Илону Маску. СИЧ-2-30 – первый за десять лет аппарат украинского производства, который будет запущен в космос.