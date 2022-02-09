Apple анонсувала корисну функцію для iPhone – власники смартфонів зможуть використати пристрій як термінал для безконтактних платежів. Компанія розробляє функцію з 2020 року.

За словами Apple, поки що технологія Tap to Pay буде доступною на території США – сервіс підтримуватиме як Apple Pay, так і Google Pay.

Щоправда, функція працюватиме не на всіх моделях iPhone – тільки на iPhone XS і новіших пристроях. Вже скоро з’являться програми з підтримкою функції, щоб спростити власникам закладів процес обслуговування клієнтів.

Оплата працює з чипсет NFC, який встановлений на практично всіх сучасних смартфонах та розумних годинниках. У Apple запевняють, що транзакції безпечні – вони будуть зашифрованими.

Для отримання безконтактних платежів не потрібне додаткове обладнання. Деякий час Tap to Pay буде доступним тільки для учасників бета-тесту та розробників програм.

У найближчих планах Apple – презентація бюджетного смартфона iPhone SE 2022. Інсайдери запевняють, що презентація відбудеться 8 березня, а вартість пристрою стартує від $299. І якщо у дизайні змін практично не спостерігається, то всередині розмістять новий чипсет Apple A15 із підтримкою 5G. Це буде перший бюджетник компанії, який зможе працювати із мережею нового покоління.