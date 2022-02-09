Apple анонсировала полезную функцию для iPhone — владельцы смартфонов смогут использовать устройство в качестве терминала для бесконтактных платежей. Компания разрабатывает функцию с 2020 года.

По словам Apple, пока технология Tap to Pay будет доступной на территории США — сервис будет поддерживать как Apple Pay, так и Google Pay.

Правда, функция будет работать не на всех моделях iPhone, а только на iPhone XS и более новых устройствах. Уже совсем скоро появятся приложения с поддержкой функции, чтобы упростить владельцам заведений процесс обслуживания клиентов.

Оплата работает с чипсетом NFC, который установлен на практически всех современных смартфонах и умных часах. В Apple уверяют, что транзакции безопасны — они будут зашифрованными.

Для приема бесконтактных платежей не требуется дополнительное оборудование. Некоторое время Tap to Pay будет доступным только для участников бета-теста и разработчиков приложений.

В ближайших планах Apple — презентация бюджетного смартфона iPhone SE 2022. Инсайдеры уверяют, что презентация состоится 8 марта, а стоимость устройства стартует от $299. И если в дизайне изменений практически не наблюдается, то внутри разместят новый чипсет Apple A15 с поддержкой 5G. Это будет первый бюджетник компании, который сможет работать с сетью нового поколения.