У мережі показали перші живі фото бюджетного iPhone SE 2022 року. Новинку показав інсайдер Джон Проссер, який відомий завдяки правдивим прогнозам та чуткам.

Так, знімки в експерта не найкращої якості, тому він їх показав зі свого планшета під час подкасту.

Судячи з фото, пристрій має вигнутий екран з боків, а також великі рамки, як у попередніх моделей.

Проте бути впевненим у дизайні пристрою не можна. Якщо Apple і захоче змінити дизайн дисплея, це може негативно позначитися на підсумковій ціні смартфона. Компанія позиціює цю лінійку як бюджетну.

По фото можна помітити, що, крім вигнутих рамок передньої частини смартфона, бюджетний iPhone SE 2022 практично не відрізнятиметься зовні.

Раніше у мережі з’явилися чутки, що бюджетник отримає 4,7-дюймовий дисплей, під яким буде фізична кнопка Home із вбудованим сканером відбитків пальців.

Головні зміни будуть усередині – новинку оснастять чипсетом Apple A15 з підтримкою 5G та 4 ГБ оперативної пам’яті. Це буде перший дешевий пристрій компанії, який зможе працювати із мережею нового покоління. За прогнозами, реліз iPhone SE 2022 відбудеться 8 березня, а його стартова ціна – $299.

У 2022 році Apple покаже рекордну кількість нових пристроїв. Вже дуже скоро світові покажуть нові iPhone 14, ноутбуки MacBook, планшети iPad, навушники AirPods і розумний годинник Watch.