Останні декілька місяців ЗМІ рясніють новинами про можливі зміни для автовласників наступного року: і багатостраждальне повернення техогляду, і збільшення штрафів за перевищення швидкості, і реформа автострахування. Напередодні 2023 року Факти ICTV з’ясували, чи справді на українських водіїв чекає стільки змін у воєнний час.

Повернення обов’язкового техогляду

Останні декілька місяців у різних ЗМІ та соцмережах почали активно з’являтися новини про повернення обов’язкового техогляду приватних авто в Україні з 1 січня 2023 року. Мовляв, це обов’язкова вимога угоди про асоціацію з ЄС, і Україна вже починає її виконувати. Нагадаємо, техогляд скасували ще у 2011 році через закоренілі корупційні схеми, які оцінювали у мільярди гривень. Зараз техогляд проходять лише комерційні транспортні засоби, таксі.

Так, справді, дискусії про повернення обов’язкового техогляду тривають останні роки, адже середній вік автомобілів у нас понад 22 роки, не всі автовласники стежать за технічним станом своїх машин. 5 квітня 2021 року на сайті Міністерства інфраструктури дійсно з’явився законопроєкт про повернення забутої українцями процедури. Але тоді він зазнав чимало критики, і просування законопроєкту загальмувалося. Це досі лише проєкт закону, його ніхто не ухвалював, тож він не починає діяти з 2023 року.

Зараз дивляться

– Якихось документів, які були б на підході, пройшли два голосування в Раді і йшли на підпис президенту, нічого такого немає. Тому ці чутки не більше як клікбейт деяких ЗМІ. Крім того, техогляд – складна тема, він повертається на моїй пам’яті вже 5 чи 7 років, щоразу у видозміненому варіанті, щоразу ці проєкти публікуються на сайті МВС, проходять громадські обговорення, їх заносять в Раду, і вони десь розчиняються. І так з року в рік. Тому просто зараз техогляду не варто боятися, – наголошує співзасновник Інституту дослідження авторинку Остап Новицький.

Крім цього напередодні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури прокоментувало сайту UBR, що запровадження техогляду відклали і порушать це питання вже після закінчення воєнного стану. Але навіть після завершення війни знадобиться певний час на розробку реформи, яка буде справедливою, і буде прийнята суспільством. Тож поки що хвилюватися водіям щодо повернення техогляду не варто.

Більші штрафи за перевищення швидкості

Інформація про збільшення штрафів у 2023 році теж розлетілася ЗМІ. Мовляв, Верховна Рада переглянула покарання за перевищення швидкості і планує їх подвоїти до таких цифр:

перевищення швидкості на 80 км/год і більше – 3400 гривень;

перевищення швидкості на 110 км/год і більше – 4250 гривень;

перевищення швидкості на 50 км/год, що спричинило аварію – 5100 гривень.

Утім автоексперти знову ж таки наголошують, це лише законопроєкт, його тільки зареєстрували. І поки парламентарі його ще не розглядали навіть у першому читанні, тож коли точно зміняться штрафи, зараз прогнозувати зарано.

– Я не виділяв би зараз таких моментів, глобальних змін, які можна очікувати у 2023-му: збільшення штрафів чи автофіксації, як це було в попередні роки, чи реформи сервісних центрів. Напевно більшість інших ініціатив другого порядку будуть упроваджуватись, коли вже не буде воєнного стану в країні. Наразі справді є багато моментів, які треба підправити у законодавчому полі, але я не бачу таких, які були б на підході, – підсумовує автоексперт Остап Новицький.

Реформа автострахування

Аналогічна історія з автострахуванням. Восени у парламенті зареєстрували законопроєкт про реформу страхування авто, законодавство планують оновити відповідно до європейських вимог. Серед можливих змін – збільшення страхових виплат, новий порядок їхнього розрахунку, а також запровадження вільного ціноутворення на поліси ОСЦПВ. Але поки що законопроєкт про реформу автострахування не ухвалений. Парламентарі планують його розглянути у 2023-му.

Що буде з пальним у 2023 році

Дефіциту пального, пустих заправок і кілометрових черг до АЗС представники ринку не прогнозують у 2023-му, принаймні у першій половині. Мовляв, нині усі мережі перебудували систему постачання, адаптувалися до нових викликів, закуповують пального більше, ніж потрібно.

– Ми зараз цю зиму відтестуємо для наступних сезонів, що ще може піти не так, що ще може вилізти у нашій системі постачання. Ринок намагається завезти зараз більше продукту, ніж потрібно. Для того, щоб пальне було. Бо ми реально до кінця не розуміємо, скільки його потрібно для довшого блекауту, ми не розуміємо, що буде зі споживанням, коли два тижні буде блекаут. Я вважаю, найгіршу точку ми пройшли у травні цього року. Такого, як було, я точно не очікую, – каже Андрій Пивоварський, СЕО популярної мережі АЗС.

Ймовірно, невеликий дефіцит може виникнути в окремій мережі чи регіоні. Але травневого сценарію точно не повториться. Що ж до цін, то найближчим часом вони можуть коливатися на гривню-дві. Але про суттєве здорожчання пального не йдеться.