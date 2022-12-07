Українці зможуть повністю відмовитися від пластикового посвідчення водія. Так, водії можуть мати лише електронну версію документа без використання пластикового аналога.

Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров, коментуючи підписання прем’єр-міністром постанови.

Так, тепер зміни у законі дозволять використовувати лише цифровий документ. Правда, можна в будь-який момент замовити і пластиковий аналог і отримати його на пошті.

Зараз дивляться

– Чому це новий етап розвитку цифрових документів? У цифровому майбутньому бачимо, що всі документи та послуги будуть digital first. Тобто спочатку цифрові, а паперові за бажанням, – заявив Федоров.

На думку глави Мінцифри, у цифровому майбутньому країни матимуть змогу перевіряти цифрові документи громадян інших держав. Наразі подібні проєкти вже ввели в дію – наприклад, електронні документи українців приймаються у Польщі.

– Дякую прем’єр-міністру та МВС за підтримку цифрових ідей, – закінчив свою думку чиновник.

Про те, що скоро отримати права можна буде лише в електронному вигляді, вперше розповіли у СЦ МВС. Зміни набудуть чинності вже 14 грудня, і це набагато спростить процес для багатьох українських водіїв.