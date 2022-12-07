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Відмовитись від пластику: українські водії можуть отримати права тільки у Дії

7 Грудня 2022, 17:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Водитель
Джерело: Depositphotos

Українці зможуть повністю відмовитися від пластикового посвідчення водія. Так, водії можуть мати лише електронну версію документа без використання пластикового аналога.

Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров, коментуючи підписання прем’єр-міністром постанови.

Так, тепер зміни у законі дозволять використовувати лише цифровий документ. Правда, можна в будь-який момент замовити і пластиковий аналог і отримати його на пошті.

Зараз дивляться

– Чому це новий етап розвитку цифрових документів? У цифровому майбутньому бачимо, що всі документи та послуги будуть digital first. Тобто спочатку цифрові, а паперові за бажанням, – заявив Федоров.

На думку глави Мінцифри, у цифровому майбутньому країни матимуть змогу перевіряти цифрові документи громадян інших держав. Наразі подібні проєкти вже ввели в дію – наприклад, електронні документи українців приймаються у Польщі.

– Дякую прем’єр-міністру та МВС за підтримку цифрових ідей, – закінчив свою думку чиновник.

Про те, що скоро отримати права можна буде лише в електронному вигляді, вперше розповіли у СЦ МВС. Зміни набудуть чинності вже 14 грудня, і це набагато спростить процес для багатьох українських водіїв.

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