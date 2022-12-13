Вчені зробили прорив у галузі ядерної енергетики – їм вдалося отримати енергію з ядерного синтезу. У майбутньому це дозволить відмовитися від корисних копалин, використовуючи безпечне джерело енергії.
Ядерний синтез має на увазі зіткнення водню з важчими частинками, вивільняючи величезну кількість енергії. Аналогічний процес відбувається під час формування зірок у космосі, зокрема й Сонця.
Дослідники Ліверморської національної лабораторії Лоуренса в Каліфорнії змогли звільнити 2,5 МДж енергії після використання лише 2,1 МДж. для нагрівання елементів лазерами.
Це перший випадок, коли вдалося отримати більше енергії від синтезу, ніж потрібно було витратити.
– Відкриття може забезпечити майже безмежне, безпечне, чисте джерело безвуглецевої енергії. Масштаби прориву в дослідженнях лазерного термоядерного синтезу неможливо переоцінити, – заявив один із відкривачів доктор Роббі Скотт.
Щоправда, відкриття ще далеке від повноцінного використання як джерело електроенергії у всьому світі. Потрібно збільшити приріст енергії та здешевити вартість запуску процесу.
Раніше вченим вдалося досягати позначки 70% від закладеної енергії, яка вкладалася в запуск ядерного процесу.
Втім, ученим вдається робити рекорди й в космосі – SpaceX відправила ракету Falcon 9 із двома роверами на Місяць. Якщо місія буде успішною, це буде перша ракета, яка змогла доставити вантаж на поверхню супутника.