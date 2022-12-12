SpaceX отправила в космос ракету Falcon 9 с двумя луноходами, чтобы приземлиться на Луне. Если у компании получится, то это будет первый в истории коммерческий корабль, который приземлился на спутнике Земли.

Известно, что ракета перевозит японскую капсулу с двумя роверами и другой полезной нагрузкой. Запуск произошел на мысе Канаверал во Флориде. Ракета взлетела только с третьей попытки — изначально это хотели сделать в конце ноября.

Посадочный модуль, который приземлится на поверхность Луны получил название Hakuto-R Mission 1. Это первый подобный аппарат Японии — по подсчетам ученых, он приземлится внутри кратера Атлас примерно в конце апреля.

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Капсула везет сразу два ровера — один из них японский, а другой из ОАЭ.

Впрочем, не только Маск с учеными Японии заинтересован в высадке на спутнике Земли. Этой осенью NASA отправила корабль Orion Artemis 1 вокруг Луны, чтобы после этого уже отправить аналогичную миссию, но с экипажем на борту.

Аппарат взлетел 16 ноября, и должен вернуться в ближайшие дни, сделав круг вокруг Луны. Если миссия будет успешной, можно будет говорить о возвращении человека на спутник.