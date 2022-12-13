Ученые сделали прорыв в области ядерной энергетики — им удалось получить энергию из ядерного синтеза. В будущем это позволит отказаться от ископаемых ресурсов, используя безопасный источник энергии.
Ядерный синтез подразумевает столкновение водорода с более тяжелыми частицами, высвобождая огромное количество энергии. Аналогичный процесс происходит во время формирования звезд в космосе, в том числе и Солнца.
Исследователи Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии смогли высвободить 2,5 МДж энергии после использования всего 2,1 МДж. для нагрева элементов лазерами.
Это первый случай, когда удалось получить больше энергии от синтеза, чем необходимо было потратить.
— Открытие может обеспечить почти безграничный, безопасный, чистый источник безуглеродной энергии. Масштабы прорыва в исследованиях лазерного термоядерного синтеза невозможно переоценить, — заявил один из открывателей доктор Робби Скотт.
Правда, открытие еще далеко от полноценного использования как источник электроэнергии во всем мире. Нужно увеличить прирост энергии и удешевить стоимость запуска процесса.
Раньше ученым удалось достигать отметки в 70% от заложенной энергии, которая вкладывалась в запуск ядерного процесса.
Впрочем, ученым удается делать рекорды и в космосе — SpaceX отправила ракету Falcon 9 с двумя роверами на Луну. Если миссия будет успешной, то это будет первая ракета, которая смогла доставить груз на поверхность спутника.