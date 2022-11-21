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Ронна, кветта, ронта, кекта: вчені підтвердили нову розширену шкалу вимірювань

21 Листопада 2022, 14:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Измерение
Джерело: Pexels

Міжнародні вчені у Франції проголосували за нові метричні префікси для вираження найбільших і найменших вимірів у світі, викликаних постійно зростаючим обсягом даних.

Вперше за понад три десятиліття нові префікси були додані до Міжнародної системи одиниць. Тепер до кіло і міллі додали рону і квоту для найбільших чисел, і ронту і кету для найменших. Про це повідомляється на сайті Національної фізичної лабораторії у Великій Британії.

Префікси полегшують вираження великих величин і малих.

Зараз дивляться

За зміну проголосували вчені та представники урядів із усього світу, які були присутні на 27-й Генеральній конференції мір і ваг, яка скликається раз на чотири роки.

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