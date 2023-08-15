За допомогою коротких системних кодів власники сучасних смартфонів можуть дізнатися про налаштування свого телефону та зрозуміти, чи надійно захищені повідомлення та дзвінки.

Одним з таких кодів є ##002#. Що означає код ##002#, для чого він використовується та кому може знадобитися, читайте в нашому матеріалі.

##002#: що це за код та для чого потрібен

Це універсальний код, який дозволяє відключити усі види переадресації з вашого телефону.

Переадресація викликів – одна з послуг, яку надають майже всі українські оператори та на яку потрібно звертати особливу увагу.

Переадресація дає змогу перенаправляти вхідні дзвінки на інший номер або на автовідповідач у тих випадках, коли ви не відповідаєте чи перебуваєте у зоні недосяжності. Здебільшого переадресовані виклики тарифікуються як вихідні за умовами тарифного плану абонента.

З переадресацією дзвінків користувач має можливість отримувати повідомлення на інший мобільний телефон без зміни SIM-карти. Проте цю функцію можна використовувати і для стеження. Ви можете навіть не здогадуватись, що ваші дзвінки та повідомлення переадресовуються на інший номер.

Для того, щоб переконатися, що за вами ніхто не стежить, вам необхідно просто вимкнути переадресацію викликів:

введіть код ##002# на клавішах телефону;

натисніть кнопку виклику;

на екрані зʼявиться інформація про переадресацію викликів на вашому телефоні;

натисніть кнопку Прибрати.

І готово! До речі, цим кодом також можна скористатися перед далекою поїздкою, коли ви опинятиметеся в роумінгу — тоді з вас не будуть списувати гроші за дзвінки, які за замовчуванням переводяться на голосову пошту.