С помощью коротких системных кодов владельцы современных смартфонов могут узнать о настройках своего телефона и понять, надежно ли защищены сообщения и звонки.

Одним из таких кодов является ##002#. Что означает код ##002#, для чего он используется и кому может понадобиться, читайте в нашем материале.

##002#: что это за код и для чего нужен

Это универсальный код, который позволяет отключить все виды переадресации с вашего телефона.

Переадресация вызовов — одна из услуг, которую предоставляют почти все украинские операторы и на которую нужно обращать особое внимание.

Переадресация позволяет перенаправлять входящие звонки на другой номер или на автоответчик в тех случаях, когда вы не отвечаете или находитесь в зоне недостижимости. В основном переадресованные вызовы тарифицируются как выходные по условиям тарифного плана абонента.

С переадресацией звонков пользователь имеет возможность получать сообщения на другой мобильный телефон без смены SIM-карты. Однако эту функцию можно использовать и для слежки. Вы можете даже не догадываться, что ваши звонки и сообщения переадресовываются на другой номер.

Для того, чтобы убедиться, что за вами никто не следит, вам необходимо просто отключить переадресацию вызовов:

введите код ##002# на клавишах телефона;

нажмите кнопку вызова;

на экране появится информация о переадресации вызовов на вашем номере телефона;

нажмите кнопку Убрать.

И готово! Кстати, этим кодом также можно воспользоваться перед дальней поездкой, когда вы окажетесь в роуминге — тогда с вас не будут списывать деньги за звонки, которые по умолчанию переводятся на голосовую почту.