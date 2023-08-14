За допомогою DeFi можна скористатися різноманітним спектром фінансових послуг та продуктів. Усі вони – на основі блокчейну. Це дуже спрощує фінансову промисловість шляхом відмови від усіх посередників і децентралізації контролю за інформацією. Тому цей гаманець для багатьох є рішенням, яке надає користувачам доступ до всіх послуг DeFi. Як вивести гроші з DeFi – читайте у матеріалі.
Як вивести гроші з DeFi й чим він відрізняється від інших гаманців
За допомогою DeFi люди можуть зберігати та розпоряджатися своїми коштами без контролю банків. На відміну від централізованих фінансових рішень, DeFi не пов’язує особи з фінансовими транзакціями. Простими словами, гаманець не потребує перевірки особистості та зберігає анонімність користувачів. Багато хто вважає їх одними з найбезпечніших варіантів для керування цифровими активами.
Як вивести гроші з DeFi на банківський рахунок: покрокова інструкція
- Насамперед переведіть монети на біржу. Наприклад, на Binance.
- Для цього створіть обліковий запис Binance (якщо його ще немає).
- Далі вам потрібно завантажити програму та натиснути на кнопку Create Account.
- Потім платформа перевірить вашу особу. Потрібно буде ввести адресу мережі.
- Якщо ви думаєте продати, наприклад, ETH, потрібно буде ввести його адресу на Binance.
- Для цього перейдіть до Wallet. Там буде Fiat and Spot. У ньому знайдіть ETH у списку.
- Далі натисніть кнопку Deposit. Виберіть ETH та вкажіть мережу (можна вибрати ERC20). Після того, як ви побачите адресу Ethereum, переведіть ETH із гаманця.
- Далі поверніться до облікового запису гаманця. Там потрібно знайти кнопку Надіслати або Перекласти.
- Вас має перекинути на Add Recipient або Destination на гаманці.
- Вставте адресу ETH та виберіть суму, яку потрібно переказати. Просто продайте монету на Binance та подивіться ETH на своєму рахунку на Binance.
- Далі вам потрібно перейти на сторінку продажу та обрати Витратити.
- Вкажіть фіатну валюту, яку ви бажаєте отримати. Натисніть кнопку Продовжити.
- На екрані ви побачите інструкції з продажу. Одразу переведіть гроші у свій банк.
- У гаманці Fiat та Spot на Binance натисніть на кнопку Withdraw. Вас перенаправлять на інструкцію. Далі введіть інформацію про ваш банківський рахунок і просто натисніть кнопку Продовжити.
- Наприкінці введіть код перевірки (6 символів) для завершення транзакції.