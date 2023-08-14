За допомогою DeFi можна скористатися різноманітним спектром фінансових послуг та продуктів. Усі вони – на основі блокчейну. Це дуже спрощує фінансову промисловість шляхом відмови від усіх посередників і децентралізації контролю за інформацією. Тому цей гаманець для багатьох є рішенням, яке надає користувачам доступ до всіх послуг DeFi. Як вивести гроші з DeFi – читайте у матеріалі.

Як вивести гроші з DeFi й чим він відрізняється від інших гаманців

За допомогою DeFi люди можуть зберігати та розпоряджатися своїми коштами без контролю банків. На відміну від централізованих фінансових рішень, DeFi не пов’язує особи з фінансовими транзакціями. Простими словами, гаманець не потребує перевірки особистості та зберігає анонімність користувачів. Багато хто вважає їх одними з найбезпечніших варіантів для керування цифровими активами.

Як вивести гроші з DeFi на банківський рахунок: покрокова інструкція