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Як вивести гроші з DeFi: інструкція для новачків

14 Серпня 2023, 16:00
Анна Голішевська редакторка стрічки
DeFi
Джерело: Unsplash

За допомогою DeFi можна скористатися різноманітним спектром фінансових послуг та продуктів. Усі вони – на основі блокчейну. Це дуже спрощує фінансову промисловість шляхом відмови від усіх посередників і децентралізації контролю за інформацією. Тому цей гаманець для багатьох є рішенням, яке надає користувачам доступ до всіх послуг DeFi. Як вивести гроші з DeFi – читайте у матеріалі.

Як вивести гроші з DeFi й чим він відрізняється від інших гаманців

За допомогою DeFi люди можуть зберігати та розпоряджатися своїми коштами без контролю банків. На відміну від централізованих фінансових рішень, DeFi не пов’язує особи з фінансовими транзакціями. Простими словами, гаманець не потребує перевірки особистості та зберігає анонімність користувачів. Багато хто вважає їх одними з найбезпечніших варіантів для керування цифровими активами.

Як вивести гроші з DeFi на банківський рахунок: покрокова інструкція

  1. Насамперед переведіть монети на біржу. Наприклад, на Binance.
  2. Для цього створіть обліковий запис Binance (якщо його ще немає).
  3. Далі вам потрібно завантажити програму та натиснути на кнопку Create Account.
  4. Потім платформа перевірить вашу особу. Потрібно буде ввести адресу мережі.
  5. Якщо ви думаєте продати, наприклад, ETH, потрібно буде ввести його адресу на Binance.
  6. Для цього перейдіть до Wallet. Там буде Fiat and Spot. У ньому знайдіть ETH у списку.
  7. Далі натисніть кнопку Deposit. Виберіть ETH та вкажіть мережу (можна вибрати ERC20). Після того, як ви побачите адресу Ethereum, переведіть ETH із гаманця.
  8. Далі поверніться до облікового запису гаманця. Там потрібно знайти кнопку Надіслати або Перекласти.
  9. Вас має перекинути на Add Recipient або Destination на гаманці.
  10. Вставте адресу ETH та виберіть суму, яку потрібно переказати. Просто продайте монету на Binance та подивіться ETH на своєму рахунку на Binance.
  11. Далі вам потрібно перейти на сторінку продажу та обрати Витратити.
  12. Вкажіть фіатну валюту, яку ви бажаєте отримати. Натисніть кнопку Продовжити.
  13. На екрані ви побачите інструкції з продажу. Одразу переведіть гроші у свій банк.
  14. У гаманці Fiat та Spot на Binance натисніть на кнопку Withdraw. Вас перенаправлять на інструкцію. Далі введіть інформацію про ваш банківський рахунок і просто натисніть кнопку Продовжити.
  15. Наприкінці введіть код перевірки (6 символів) для завершення транзакції.
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