На компанию Meta подала в суд сестра федерального охранника Дэйва Патрика Андервуда, убитого в результате обстрела проезжающим автомобилем в 2020 году.

Иск призван привлечь компанию к ответственности за соучастие в сговоре двух мужчин, которых обвиняют в заговоре об убийстве. Якобы им в этом помогла социальная сеть Facebook, которой и владеет компания Meta, что дала им возможность договориться обо всем и спланировать.

Андервуд был застрелен возле федерального здания в Окленде (штат Калифорния) в мае 2020 года. Обвиняемые в этом деле мужчины были связаны с антиправительственным движением Boogaloo, которое Facebook запретил на своей платформе в июне 2020 года из-за экстремизма.

— Стрельба не была случайным актом насилия. Это была кульминация экстремистского заговора, задуманного и спланированного в Facebook двумя людьми, — говорится в иске.

Также в иске утверждается, что двое мужчин никогда бы не встретились, если бы не рекомендации Facebook, которые подтолкнули их присоединиться к группам, открыто выступающих за насилие.

Однако представитель Meta сказал, что претензии не имеют законного основания. В свою очередь представитель сестры Андервуда отметил, они намерены показать, что Facebook привел к росту экстремизма и актам насилия во всем мире.