Сервіс TikTok тестує можливість репостів для розповсюдження відео. Аналогічну функцію можна побачити у соцмережі Twitter.

Так, користувачі зможуть ділитися роликами в особистих повідомленнях, інших додатках, і навіть за допомогою електронної пошти та SMS. Кнопка вже доступна тим, хто бере участь у бета-тесті сервісу.

Щоправда, поки що є обмеження по функціоналу — репостити можна лише ті відео, які доступні на сторінці Рекомендуємо.

Якщо скопіювати ролик у самій програмі, то він не зображатиметься у списку відео на сторінці користувача — контент зможуть побачити лише ваші підписники у розділі Рекомендуємо.

– Ми завжди думаємо про нові способи принести користь нашій спільноті, – заявили представники TikTok.

Не секрет, що популярність сервісу продовжує швидко зростати. Так, у 2021 році TikTok випередив Google за відвідуваністю. Раніше китайська приватна холдингова інтернет-компанія ByteDance Ltd., якій належить TikTok, повідомляла, що кількість щомісячно активних користувачів перевищила 1 млрд.

У сервісі кожен охочий може створити коротке відео, додавши звуковий супровід популярних музикантів. Так, у 2021 році користувачі TikTok використали творчість Masked Wolf – Astronaut In The Ocean, а також переможців Євробачення 2021 гурту Maneskin.