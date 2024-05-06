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SpaceX випустить мільйони скафандрів EVA для колонізаторів Місяця і Марса

6 Травня 2024, 10:26
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
SpaceX

Компанія SpaceX представила новий скафандр для космонавтів і планує випустити мільйони таких костюмів. Їх використовуватимуть для виходу в космос і освоєння Місяця та Марса.

SpaceX випустить мільйони скафандрів для космонавтів

Про це компанія Ілона Маска заявила в соцмережі X (Twitter). 4 травня корпорація показала дизайн майбутніх костюмів Extravehicular Activity (EVA) Suit, розкривши їхній візуал у деталях.

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Наприклад, шолом схожий на мотоциклетний, але з великим склом для огляду, а сам скафандр виконаний у чорно-білих кольорах і з нашивкою на плечі.

За словами розробників, порівняно з попередньою версією поліпшили рухливість, а також терморегуляцію для космонавтів. Шоломи друкують на 3D-принтері, і у них вбудували проєкційний дисплей і камеру.

– Для будівництва бази на Місяці та міста на Марсі потрібні мільйони скафандрів. Розробка цього костюма і виконання виходу у відкритий космос стануть важливими кроками на шляху до створення масштабованої конструкції скафандрів для майбутніх тривалих польотів, оскільки життя стає багатопланетним, – зазначили в SpaceX.

Інші компанії та агентства також готуються до польотів на інші космічні об’єкти. Наприклад, NASA проведе симуляцію життя на Марсі для добровольців. Експеримент триватиме 45 днів, і за цей час вивчатимуть поведінку людей у повній ізоляції.

Фото: SpaceX

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SpaceX Місяць Марс
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