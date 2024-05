Компанія SpaceX представила новий скафандр для космонавтів і планує випустити мільйони таких костюмів. Їх використовуватимуть для виходу в космос і освоєння Місяця та Марса.

Про це компанія Ілона Маска заявила в соцмережі X (Twitter). 4 травня корпорація показала дизайн майбутніх костюмів Extravehicular Activity (EVA) Suit, розкривши їхній візуал у деталях.

Наприклад, шолом схожий на мотоциклетний, але з великим склом для огляду, а сам скафандр виконаний у чорно-білих кольорах і з нашивкою на плечі.

За словами розробників, порівняно з попередньою версією поліпшили рухливість, а також терморегуляцію для космонавтів. Шоломи друкують на 3D-принтері, і у них вбудували проєкційний дисплей і камеру.

Building a base on the Moon and a city on Mars will require millions of spacesuits. The development of this suit and the execution of the spacewalk will be important steps toward a scalable design for spacesuits on future long-duration missions as life becomes multiplanetary

— SpaceX (@SpaceX) May 4, 2024