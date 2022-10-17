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З антисемітизмом і свободою слова: Каньє Вест купує соцмережу Parler

17 Жовтня 2022, 17:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
З антисемітизмом і свободою слова: Каньє Вест купує соцмережу Parler
Джерело: Getty Images

Американський музикант Каньє Вест планує купити соцмережу Parler. Сервіс позиціонується як альтернатива Twitter, де дотримано свободу слова.

На цей крок артист пішов після блокування облікових записів у Twitter та Instagram з боку адміністрації.

За заявою власників сервісу, угода буде закрита до кінця 2022 року, і це допоможе створити екосистему, в якій будуть вітатися всі думки.

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– У світі, де консервативні погляди вважаються спірними, ми маємо переконатися, що ми маємо право на вільне самовираження, – прокоментував своє рішення Каньє.

Головна фішка Parler – у свободі слова. Цим активно користуються фанати теорій змов, які звинувачують сервіс у допомозі штурму Капітолія 2021 року.

Відомо, що Google і Apple видалили програми зі своїх магазинів, посилаючись на свою політику. Компанії впевнені, що програма Parler не вжила адекватних заходів для боротьби з поширенням загроз безпеці.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Каньє Веста заблокували у соцмережах Twitter та Instagram за публікації антисемітського характеру. За словами артиста, відомим музикантом та автором пісень Шоном Комбсом керують відомі євреї. Щоправда, подробиць музикант не розкрив. За це йому обмежили доступ до Instagram, і він через це вирушив до Twitter, який закинув два роки тому.

Там артист написав, що зараз увімкне смертельний режим третього рівня проти євреїв, за що був забанений і в Twitter.

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Джерело
The Verge
Теги
Instagram Twitter Каньє Вест соцмережі
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