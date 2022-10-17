Американский музыкант Канье Уэст планирует купить соцсеть Parler. Сервис позиционируется как альтернатива Twitter, где соблюдена свобода слова.

На этот шаг артист пошел после блокировки аккаунтов в Twitter и Instagram со стороны администрации.

По заявлению владельцев сервиса, сделка будет закрытой до конца 2022 года, и это поможет создать экосистему, в которой будут приветствоваться все мнения.

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— В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободное самовыражение, — прокомментировал свое решение Канье.

Главная фишка Parler — в свободе слова. Этим активно пользуются фанаты теорий заговоров, которые обвиняют сервис в помощи штурма Капитолия 2021 года.

Известно, что Google и Apple удалили приложения из своих магазинов, ссылаясь на свою политику. Компании уверены, что приложение Parler не приняло адекватных мер для борьбы с распространением угроз безопасности.

Напомним, что совсем недавно Канье Уэста заблокировали в соцсетях Twitter и Instagram за публикации антисемитского характера. Со слов артиста, известным музыкантом и автором песен Шоном Комбсом управляют известные евреи. Правда, подробностей музыкант не раскрыл. За это ему ограничили доступ в Instagram, и он из-за этого отправился в Twitter, который забросил два года назад.

Там артист написал, что сейчас включит смертельный режим третьего уровня против евреев, за что был забанен и в Twitter.