Європейська комісія цього тижня представить законодавчу пропозицію для єдиного стандарту зарядного пристрою для мобільних телефонів, планшетів і навушників. Ці зміни змусять Apple відмовитися від роз’єму Lightning в iPhone та інших гаджетах.

На думку Європейського Союзу, єдиний стандарт зарядного пристрою дозволить зменшити шкоду екології виробниками смартфонів. Унікальна зарядка також покликана збільшити комфорт використання гаджетів.

Apple вже давно виступає проти подібних змін — на думку компанії, подібні закони сповільнять технологічний прогрес, і це буде тільки дратувати споживачів.

Корпорація не поспішає відмовлятися від зарядки власного виробництва – Lightning. Вперше компанія представила свій тип роз’єму ще у 2012 році, разом з iPhone 5, і новенькі iPhone 13 теж його підтримують.

Комісія також хоче змусити виробників повністю відмовитися від продажу зарядних пристроїв в комплекті з гаджетами.

Нагадаємо, що величезна кількість сучасних смартфонів на Android заряджається через роз’єми USB-C.

Нові iPhone 13 від Apple підтримують потужність зарядки до 25 Вт, а флагмани на Android помітно випереджають своїх конкурентів. Ще влітку Xiaomi випустила новий зарядний пристрій HyperCharge, який побив світовий рекорд за швидкістю заряду.

Новинка має потужність до 200 Вт, і середньостатистичний смартфон може повністю зарядитися всього за 8 хвилин. Правда, для цього потрібна підтримка смартфоном такої потужності.