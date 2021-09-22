Европейская комиссия на этой неделе представит законодательное предложение для единого стандарта зарядного устройства для мобильных телефонов, планшетов и наушников. Эти изменения заставят Apple отказаться от разъема Lightning в iPhone и других гаджетах.

По мнению Европейского Союза, единый стандарт зарядного устройства позволит уменьшить вред экологии производителями смартфонов. Уникальная зарядка также призвана увеличить комфорт использования гаджетов.

Apple уже давно выступает против подобных изменений — по мнению компании, подобные законы будут замедлять технологический прогресс, и это будет только раздражать потребителей.

Корпорация омпания не спешит отказываться от зарядки собственного производства — Lightning. Впервые компания представила свой тип разъема еще в 2012 году, вместе с iPhone 5, и новенькие iPhone 13 тоже его поддерживают.

Комиссия также хочет заставить производителей полностью отказаться от продажи зарядных устройств в комплекте с гаджетами.

Напомним, что огромное количество современных смартфонов на Android заряжается через разъемы USB-C.

Новые iPhone 13 от Apple поддерживают мощность зарядки до 25 Вт, а флагманы на Android заметно опережают своих конкурентов. Еще летом Xiaomi выпустила новое зарядное устройство HyperCharge, которое побило мировой рекорд по скорости заряда.

Новинка имеет мощность до 200 Вт, и среднестатистический смартфон может полностью зарядиться всего за 8 минут. Правда, для этого нужна поддержка смартфоном такой мощности.