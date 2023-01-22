Нові iPhone 15, швидше за все, отримають інший дизайн, порівняно з попередньою лінійкою смартфонів.

Розмір екрану залишиться таким самим, як і зараз, проте сама форма телефону буде наближена до iPhone 11. Про це пише інсайдер ShrimpApplePro.

Нова модель отримає плоский екран із більш тонкими рамками, краї будуть вигнуті. Також очікується виріз Dynamic Island, як у iPhone 14 Pro та Pro Max, про який раніше вже говорив інший інформатор.

Зараз дивляться – З більш тонкими рамками та вигнутими краями може вийти той самий ефект, що і на Apple Watch… Все, що я можу сказати, це те, що iPhone 15 тепер має вигляд як Android більше, ніж будь-коли, – зазначає інсайдер. Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року. Читайте також: Замість натискання – вібрація: Apple прибере фізичні кнопки в iPhone 15

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