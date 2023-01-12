Майбутні флагмани iPhone 15 Pro та 15 Pro Max позбавлять кнопок на бічних панелях. Так, тепер не буде фізичних регулювань гучності та блокування екрана.

Про це заявив інсайдер Мінґ-Чі Куо. Вперше про це він говорив ще у жовтні, і мірою просування розробки смартфона інформація підтвердилася.

Ланцюжки постачання компонентів підтвердили, що iPhone 15 Pro і Pro Max, як і раніше, мають з’явитися на ринку в другій половині цього року без кнопок, які можна натиснути.

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Замість них будуть твердотілі клавіші з технологією Taptic Engines – це вібровідгук, який допоможе дати віддачу користувачеві про успішне натискання. Аналогічна технологія використовується у кнопках Home моделях iPhone 8.

Примітно, що відповідатиме за кнопки компанія Cirrus Logic – саме вона поставляє схеми контролера Taptic Engine для таких послуг. За заявою Мінґ-Чі Куо, якщо Apple впровадить подібне рішення у свої смартфони, то конкуренти швидко підхоплять тенденцію.

Втім, сенсорні кнопки викликають багато питань – наприклад, як вони працюватимуть, якщо смартфон розмістити у чохол.

Крім відсутності традиційних кнопок, в iPhone 15 з’явиться Dynamic Island – це інтерактивний виріз на екрані для камер і датчиків, який також здатний показувати корисну інформацію. Примітно, що цю новинку отримають усі модифікації, у тому числі базові.