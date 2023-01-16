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Як зробити запис екрана на iPhone – покрокова інструкція

16 Січня 2023, 11:42
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
iPhone
Джерело: Unsplash

Сучасні гаджети мають величезну кількість корисних функцій, які полегшують наше життя.

Не виходячи з дому можна відсканувати документи, підписувати необхідні папери, приховувати фото, одночасно робити фото та знімати відео тощо.

Також смартфони мають функцію запис екрана. Як на iPhone зробити запис екрана, читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Запис екрана на iPhone

Насправді усе доволі просто. Спершу потрібно перенести функцію Запис екрана у Центр керування на iPhone (шапочка вгорі):

  • Розблокуйте свій iPhone та перейдіть у Параметри.

Запис екрана на iPhone

  • Там знайдіть пункт Центр керування.

Запис екрана на iPhone

  • Ви побачите пункт Запис екрана. Вам необхідно натиснути кнопку Додати  поряд із пунктом.

Запис екрана на iPhone

Тепер відкрийте Центр швидкого керування. Там у вас зʼявиться сіра кнопка Запису сіра іконка запису. Після того як ви натиснете, почнеться трисекундний зворотний відлік.

Запис екрана на iPhone

Тепер вийдіть із Центру керування, щоб зробити запис екрана.

Щоб зупинити записування, відкрийте Центр керування й натисніть червону кнопку червона іконка записування. Або натисніть червоний рядок стану у верхній частині екрана, а потім — Зупинити.

Відео запису автоматично збережеться в галереї. Запис екрана ви можете переглядати або ж надіслати друзям у месенджерах.

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