Як зробити запис екрана на iPhone – покрокова інструкція

Сучасні гаджети мають величезну кількість корисних функцій, які полегшують наше життя.

Не виходячи з дому можна відсканувати документи, підписувати необхідні папери, приховувати фото, одночасно робити фото та знімати відео тощо.

Також смартфони мають функцію запис екрана. Як на iPhone зробити запис екрана, читайте в покроковій інструкції від Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Запис екрана на iPhone

Насправді усе доволі просто. Спершу потрібно перенести функцію Запис екрана у Центр керування на iPhone (шапочка вгорі):

Розблокуйте свій iPhone та перейдіть у Параметри.

Там знайдіть пункт Центр керування.

Ви побачите пункт Запис екрана. Вам необхідно натиснути кнопку Додати поряд із пунктом.

Тепер відкрийте Центр швидкого керування. Там у вас зʼявиться сіра кнопка Запису . Після того як ви натиснете, почнеться трисекундний зворотний відлік.

Тепер вийдіть із Центру керування, щоб зробити запис екрана.

Щоб зупинити записування, відкрийте Центр керування й натисніть червону кнопку . Або натисніть червоний рядок стану у верхній частині екрана, а потім — Зупинити.

Відео запису автоматично збережеться в галереї. Запис екрана ви можете переглядати або ж надіслати друзям у месенджерах.