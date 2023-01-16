Как сделать запись экрана на iPhone — пошаговая инструкция

Современные гаджеты обладают огромным количеством полезных функций, которые облегчают нашу жизнь.

Не выходя из дома можно отсканировать документы, подписывать необходимые бумаги, скрывать фото, одновременно делать фото и снимать видео и тому подобное.

Также смартфоны обладают функцией запись экрана. Как на iPhone сделать запись экрана, читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.

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Запись экрана на iPhone

На самом деле все довольно просто. Сначала нужно перенести функцию Запись экрана в Центр управления на iPhone (шапочка вверху):

Разблокируйте свой iPhone и перейдите в Настройки.

Там найдите пункт Центр управления.

Вы увидите пункт Запись экрана. Вам необходимо нажать кнопку Добавить рядом с пунктом.

Теперь откройте Центр быстрого управления. Там у вас появится серая кнопка Записи . После того как вы нажмете, начнется трехсекундный обратный отсчет.

Теперь выйдите из Центра управления, чтобы сделать запись экрана.

Чтобы остановить запись, откройте Центр управления и нажмите красную кнопку . Или нажмите красную строку состояния в верхней части экрана, а затем — Остановить.

Видео записи автоматически сохранится в галерее. Запись экрана вы можете просматривать или же отправить друзьям в месенджерах.