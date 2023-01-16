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Как сделать запись экрана на iPhone — пошаговая инструкция

16 января 2023, 11:42
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
iPhone
Источник: Unsplash

Современные гаджеты обладают огромным количеством полезных функций, которые облегчают нашу жизнь.

Не выходя из дома можно отсканировать документы, подписывать необходимые бумаги, скрывать фото, одновременно делать фото и снимать видео и тому подобное.

Также смартфоны обладают функцией запись экрана. Как на iPhone сделать запись экрана, читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.

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Запись экрана на iPhone

На самом деле все довольно просто. Сначала нужно перенести функцию Запись экрана в Центр управления на iPhone (шапочка вверху):

  • Разблокируйте свой iPhone и перейдите в Настройки.

Запис екрана на iPhone

  • Там найдите пункт Центр управления.

Запис екрана на iPhone

  • Вы увидите пункт Запись экрана. Вам необходимо нажать кнопку Добавить   рядом с пунктом.

Запис екрана на iPhone

Теперь откройте Центр быстрого управления. Там у вас появится серая кнопка Записи  сіра іконка запису. После того как вы нажмете, начнется трехсекундный обратный отсчет.

Запис екрана на iPhone

Теперь выйдите из Центра управления, чтобы сделать запись экрана.

Чтобы остановить запись, откройте Центр управления и нажмите красную кнопку червона іконка записування. Или нажмите красную строку состояния в верхней части экрана, а затем — Остановить.

Видео записи автоматически сохранится в галерее. Запись экрана вы можете просматривать или же отправить друзьям в месенджерах.

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