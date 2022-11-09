Мільйони українців активно користуються смартфонами – читають новини, підтримують контакт із близькими чи навіть працюють. Використання мережі – це ризик, і дуже легко можна стати мішенню хакерів.

Так, дуже легко завантажити файл з підозрілого сайту, або відкрити спам, в якому ховався документ з вірусом. Сам шкідливий код може непомітно проникнути у смартфон та вкрасти особисті дані, фото, листування, і навіть паролі до банківських карток. У разі треба діяти швидко.

Чи можна самостійно видалити віруси зі смартфона – далі у матеріалі.

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У Держспецзв’язку запевняють, що це можливо. Насамперед, потрібно перевести смартфон у режим польоту, або ж просто вимкнути передачу інтернет-трафіку. Якщо на смартфоні є вбудований антивірус, то з його допомогою варто перевірити захист. Його часто можна знайти в Налаштуваннях, перейшовши по рядку Обслуговування пристрою та вибравши категорію Захист пристрою. При відкритті запуститься сканер, якщо він є.

Якщо антивірусу в смартфоні немає – потрібно його завантажити. Головне – не користуватися російськими програмами, оскільки програма може сама сканувати особисті файли і потенційно їх вкрасти.

Також можна просканувати систему смартфона за допомогою комп’ютера – для цього потрібно підключити через USB-шнук і на ПК запустити перевірку підключених пристроїв.

Найнадійніший і найпростіший спосіб – скинути налаштування на заводські. Однак у цьому випадку всі дані будуть видалені.

Зробити це можна за допомогою простої інструкції:

У Налаштуваннях натисніть Загальне керування;

Після цього виберіть рядок Скинути до заводських установок та підтвердіть вибір.

Втім, зловмисники з кожним днем ​​вигадують складніші схеми, щоб виманити інформацію у жертви. Експерт із кібербезпеки Віталій Якушев розповів Фактам ICTV, як уберегти себе від шахрайства з банківськими картками.