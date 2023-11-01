Скриншот роблять для того, щоб зафіксувати те, що відбувається на екрані гаджета в цю мить. Як зробити скриншот на смартфоні або планшеті Android – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Універсальний спосіб зробити скриншот на Android

На більшості сучасних пристроїв на різних Android-версіях скриншот можна зробити досить просто. Для цього потрібно одночасно натиснути і коротко утримувати кнопки Живлення і Гучність (мінус). У деяких старих версіях потрібно замість Живлення натиснути фізичну кнопку Додому.

Зараз дивляться

Важливо пристосуватися натискати ці кнопки одночасно – буває, що це не виходить з першого разу, і тоді відбувається або вимкнення дисплея, або зменшення гучності. Проте це робочий метод, і плюс його в тому, що він універсальний і не потребує жодних попередніх налаштувань або дій.

У пристроях, що працюють на чистій Android 9 (смартфони Nokia), при натисканні й утриманні кнопки Живлення з’являється меню, де окрім вимкнення і перезавантаження є функція створення скриншота.

Знімок екрана на Samsung Galaxy

Практично на всіх сучасних моделях смартфонів, які випускає Samsung, можна зробити скриншот жестом долоні. Для цього потрібно:

Зайти в Налаштування → Додаткові функції → Рухи та жести, і увімкнути опцію Знімок екрана долонею . Тепер просто проводьте ребром долоні справа наліво, і скриншот робиться автоматично. Для смартфонів Samsung Galaxy, у яких справа на екрані відображаються віджети в бічній панелі Edge, потрібно зайти в Налаштування → Дисплей → Вигнутий екран → Панелі Edge . Тепер натискайте Виділити та зберегти , і у вас з’явиться можливість робити скриншот виділеної області екрана або в панелі Tasks Edge вибрати одну з опцій, яка робить знімок екрана.

На пристроях Galaxy Note при витяганні пера з’являється меню, де є функція скриншоту всього екрана або тільки потрібної його частини.

Програми для створення скриншотів на Android

У Play Маркет розміщена величезна кількість різноманітних додатків для створення скриншотів на Android-пристроях і їх обробки. Наведемо приклад двох таких безкоштовних додатків, які:

роблять знімок екрана або його сегмента різноманітними способами,

редагують отримані скриншоти,

змінюють їхній формат тощо.

Screen Master – щоб активувати додаток, потрібно натиснути кнопку Увімкнути зйомку екрану, а також ввімкнути в налаштуваннях смартфона дозвіл Показувати поверх додатків.

Створення скриншота смартфона Android на комп’ютері

Якщо зроблені на Android скриншоти вам знадобляться на комп’ютері, щоб зробити з ними ще якісь дії, то це можна зробити за допомогою програм, які передають зображення з екрана Android. Такі програми, як правило, вміють самі робити скриншоти зі смартфонів або планшетів. Як приклад наведемо ApowerMirro, завантажити яку можна тут.

Ну і нарешті, існує ще один, найпростіший спосіб зробити скриншот. Для цього потрібно провести трьома пальцями вниз по дисплею. Увімкнути цю опцію можна, якщо зайти в Налаштування→ Додатково→ Скриншот, і вибрати пункт Проведіть вниз трьома пальцями, щоб зробити скриншот.