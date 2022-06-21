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Як відсканувати документи на Android – найкращі додатки

21 Червня 2022, 20:17
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як відсканувати документи на Android – найкращі додатки
Джерело: Depositphotos

У смартфонах iPhone існує функція відсканування документів за допомогою додатку Нотатки. Проте мало хто знає, що зробити скан необхідних паперів можна і на Android.

Як відсканувати документи на Android – читайте в нашому матеріалі.

Спеціальні застосунки

Найпростіший варіант – це скачати на телефон спеціальні додатки для сканування документів. Сьогодні їх безліч. Наприклад, AdobeScan. Назва говорить сама за себе, однак, цей застосунок пропонує лише базові можливості зі сканування:

Зараз дивляться
  • виправлення спотворень, викликаних зйомкою під кутом, або кривим розташуванням паперу
  • створення багатосторінкових PDF-документів
  • розпізнавання тексту (OCR).

Також непоганий варіант додаток Office Lens від Microsoft. Програма автоматично виправляє спотворення перспективи, повертає зображення під правильним кутом, усуває недоліки паперу.

Якщо вам необхідно відсканувати багатосторінковий документ – додаток з цим упорається. Office Lens також створює Word, PowerPoint або PDF-документів.

Додаток-скан TurboScan Pro – теж непогано впорається зі скануванням паперів. Автоматичний режим Поліпшення скану добре працює, тому результат відканованого документу високої якості. При бажанні можна погратися з кольором і типом зображення.

Зважайте на те, що цей додаток платний.

Додаток має можливість вибору формат документу. Єдиний мінус – немає підтримки хмарних сервісів. Готовий скан можна зберегти в галереї або відправити у повідомленні і по електронній пошті.

До речі, зробити скан документу можна і з фото. Вам необхідно лише сфотографувати необхідні папери та за допомогою одного із застосунків зробити копію-скан фотокартки.

За допомогою Google диску

Якщо у вас ще немає Диска Google завантажте його у магазині Google Play. Застосунок безкоштовний.

Аби зробити скан потрібних паперів:

  • скачайте на відкрийте додаток Диска Google;
  • на головній сторінці натисніть на коло з + (у правому нижньому куті);
  • оберіть категорію Сканування;
  • наведіть камеру на документ та натисніть синю кнопку для фото;
  • Google диск автоматично відсканує документ та перед вам з’явиться вже готовий скан.

До речі, ви можете власноруч налаштувати сканування за допомогою параметрів в правому верхньому куті екрана – обертати, перейменовувати і корегувати колір. Коли завершите свої налаштування, торкніться кнопки Готово.

На екрані ви побачите попередній перегляд вашого скану. Якщо вам все подобається, натисніть на Галочка і PDF-файл документу буде автоматично завантажено на ваш Google Диск.

Відсканований документ ви можете надсилати по пошті або в інші додатки для зв’язку.

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Android Документи Телефони
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