У смартфонах iPhone існує функція відсканування документів за допомогою додатку Нотатки. Проте мало хто знає, що зробити скан необхідних паперів можна і на Android.

Як відсканувати документи на Android – читайте в нашому матеріалі.

Спеціальні застосунки

Найпростіший варіант – це скачати на телефон спеціальні додатки для сканування документів. Сьогодні їх безліч. Наприклад, AdobeScan. Назва говорить сама за себе, однак, цей застосунок пропонує лише базові можливості зі сканування:

Зараз дивляться

виправлення спотворень, викликаних зйомкою під кутом, або кривим розташуванням паперу

створення багатосторінкових PDF-документів

розпізнавання тексту (OCR).

Також непоганий варіант додаток Office Lens від Microsoft. Програма автоматично виправляє спотворення перспективи, повертає зображення під правильним кутом, усуває недоліки паперу.

Якщо вам необхідно відсканувати багатосторінковий документ – додаток з цим упорається. Office Lens також створює Word, PowerPoint або PDF-документів.

Додаток-скан TurboScan Pro – теж непогано впорається зі скануванням паперів. Автоматичний режим Поліпшення скану добре працює, тому результат відканованого документу високої якості. При бажанні можна погратися з кольором і типом зображення.

Зважайте на те, що цей додаток платний.

Додаток має можливість вибору формат документу. Єдиний мінус – немає підтримки хмарних сервісів. Готовий скан можна зберегти в галереї або відправити у повідомленні і по електронній пошті.

До речі, зробити скан документу можна і з фото. Вам необхідно лише сфотографувати необхідні папери та за допомогою одного із застосунків зробити копію-скан фотокартки.

За допомогою Google диску

Якщо у вас ще немає Диска Google завантажте його у магазині Google Play. Застосунок безкоштовний.

Аби зробити скан потрібних паперів:

скачайте на відкрийте додаток Диска Google;

на головній сторінці натисніть на коло з + (у правому нижньому куті);

оберіть категорію Сканування ;

; наведіть камеру на документ та натисніть синю кнопку для фото;

Google диск автоматично відсканує документ та перед вам з’явиться вже готовий скан.

До речі, ви можете власноруч налаштувати сканування за допомогою параметрів в правому верхньому куті екрана – обертати, перейменовувати і корегувати колір. Коли завершите свої налаштування, торкніться кнопки Готово.

На екрані ви побачите попередній перегляд вашого скану. Якщо вам все подобається, натисніть на Галочка і PDF-файл документу буде автоматично завантажено на ваш Google Диск.

Відсканований документ ви можете надсилати по пошті або в інші додатки для зв’язку.