Скриншот делают для того, чтобы зафиксировать то, что происходит на экране гаджета в данный момент. Как сделать скриншот на смартфоне или планшете Android – читайте в материале Фактов ICTV.

Универсальный способ сделать скриншот на Android

На большинстве современных устройств на разных Android-версиях скриншот можно сделать довольно просто. Для этого нужно одновременно нажать и кратко удерживать кнопки Питание и Громкость (минус). В некоторых старых версиях нужно вместо Питание нажать физическую кнопку Домой.

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Важно приноровиться нажимать эти кнопки одновременно – бывает, что это не выходит с первого раза, и тогда происходит либо выключение дисплея, либо уменьшение громкости. Тем не менее, это рабочий метод, и плюс его в том, что он универсален и не требует никаких предварительных настроек или действий.

В устройствах, работающих на чистой Android 9 (смартфоны Nokia), при нажатии и удержании кнопки Питание появляется меню, где кроме выключения и перезагрузки есть функция создания скриншота.

Снимок экрана на Samsung Galaxy

Практически на всех современных моделях смартфонов, которые выпускает Samsung, можно сделать скриншот жестом ладони. Для этого нужно:

Зайти в Настройки → Дополнительные функции → Движения и жесты, и включить опцию Снимок экрана ладонью



. Теперь просто проводите ребром ладони справа налево, и скриншот делается автоматически. Для смартфонов Samsung Galaxy, у которых справа на экране отображаются виджеты в боковой панели Edge, нужно зайти в Настройки → Дисплей → Изогнутый экран → Панели Edge . Теперь нажимайте Выделить и сохранить , и у вас появится возможность делать скриншот выделенной области экрана или в панели Tasks Edge выбрать одну из опций, которая производит снимок экрана.

На устройствах Galaxy Note при извлечении пера появляется меню, где есть функция скриншота всего экрана или только нужной его части.

Программы для создания скриншотов на Android

В Play Маркет размещено огромное количество разнообразных приложений для создания скриншотов на Android-устройствах и их обработки. Приведем пример двух таких бесплатных приложений, которые:

делают снимок экрана или его сегмента разнообразными способами,

редактируют полученные скриншоты,

меняют их формат и т.д.

Screen Master – чтобы активировать приложение, нужно нажать кнопку Включить захват экрана, а также включить в настройках смартфона разрешение Показывать поверх приложений.

Создание скриншота смартфона Android на компьютере

Если сделанные на Android скриншоты вам понадобятся на компьютере, чтобы произвести с ними еще какие-либо действия, то это можно сделать с помощью программ, которые передают изображение с экрана Android. Такие программы, как правило, умеют сами делать скриншоты со смартфонов или планшетов. В качестве примера приведем ApowerMirro, скачать которую можно здесь.

Ну и наконец, существует еще один, самый простой, способ сделать скриншот. Для этого нужно провести тремя пальцами вниз по дисплею. Включить эту опцию можно, если зайти в Настройки→ Дополнительно→ Скриншот, и выбрать пункт Проведите вниз тремя пальцами, чтобы сделать скриншот.