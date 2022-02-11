Instagram – це мобільний додаток, що дозволяє ділитися з друзями своїми фото чи відео та переглядати публікації інших.

Програма створена саме для мобільного користування. З комп’ютера теж можна зайти на свій акаунт, спостерігати за друзями, коментувати публікації чи шукати певні матеріали. А от завантажувати фото чи відео не так вже й просто.

Про те, як зробити публікацію в Instagram з комп’ютера, читайте у нашому матеріалі.

Чому зручно використовувати ПК для публікації в Instagram

Користуватися Instagram через ПК, насправді, дуже зручно. Можна легко знаходити інформацію, писати пости, завантажувати та редагувати фото просто у браузері.

Використовувати ПК зручніше, коли у вас є кілька фото для публікації, вони зберігаються на комп’ютері або ж необхідно написати великий пост.

Але недолік у комп’ютерної версії Instagram все ж є. Оскільки додаток налаштований на мобільне користування, його повна версія з усіма функціями на комп’ютері не доступна!

Зробити публікацію через ПК можна лише обхідними шляхами.

Як опублікувати фото чи відео в Instagram через ПК

Є кілька способів, як зробити публікацію з комп’ютера в Instagram. Обирайте, який буде зручний та зрозумілий саме для вас!

За допомогою браузера Chrom

Аби відкрити на комп’ютері повну версію мобільного додатка, необхідно запустити сайт Instagram в мобільному режимі. Як це зробити:

Зайдіть у браузер та увійдіть на офіційний сайт Instagram. Авторизуйтеся на свій акаунт. Далі відкрийте Інструменти розробника – затисніть праву клавішу мишки та оберіть в пунктах Переглянути код.

З правого боку екрана з’явиться безліч кодів. Затисніть клавіші Shift + Ctrl + M.

Оновіть сторінку браузера.

За допомогою цих дій ви увійдете в мобільний режим додатка з комп’ютера та у вас з’явиться функція публікації.

За допомогою емулятора Android

Емулятор Android – спеціальна програма, що дозволяє працювати з будь-якою мобільною програмою на ПК. Тобто емулятор – це щось типу Google Play чи App Store, тільки для комп’ютера.

За допомогою емулятора екран вашого комп’ютера та всі додатки на ньому будуть виглядати як в телефоні, з усіма мобільними функціями.

Програма дозволить завантажувати на ПК мобільні програми, запускати їх та здійснювати всі дії, доступні на смартфоні.

Емуляторів велика кількість, обирайте той, який буде зручніший для вас. Один з найпопулярніших – BlueStacks.

Скачайте BlueStacks

Через емулятор завантажте додаток Instagram.

Авторизуйтеся на свій акаунт.

Тепер ви можете публікувати фото чи відео на свій профіль в Instagram так само, як і з телефона.

За допомогою Creator Studio

Creator Studio – це офіційний сервіс від Facebook. Його не потрібно скачувати, вся робота відбувається у браузері.

Спочатку вам необхідно зайти на сайт Creator Studio. Далі треба прив’язати соціальні мережі. Введіть пароль та логін від потрібного акаунта Instagram та підтвердіть прив’язку до Facebook через смартфон. Оновіть сторінку.

З лівого боку екрана з’явиться кнопка Створити публікацію. Додайте фото, текст та публікуйте.

До речі, цей сервіс дозволить не лише публікувати, а й планувати пости та спостерігати за статистикою сторінки.

Мінус сервісу – працює лише з бізнес-акаунтами та акаунтами Авторів. Якщо ваша сторінка не має такого статусу, це легко виправити!

Зайдіть в Instagram на смартфоні. Перейдіть в Налаштування.

Оберіть категорію Акаунт, там знайдіть та оберіть Змінити тип акаунта.

Оберіть або Переключитись на особистий акаунт, або Переключитись на акаунт автора.

Готово! Ваша сторінка має статус професійної, тому можете сміливо користуватися Creator Studio.