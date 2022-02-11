Instagram — это мобильное приложение, которое позволяет делиться с друзьями своими фото или видео и просматривать публикации других.

Программа создана именно для мобильного пользования. С компьютера тоже можно зайти на свой аккаунт, наблюдать за друзьями, комментировать публикации или искать определенные материалы. А вот загружать фото или видео не так уж и просто.

О том, как сделать публикацию в Instagram с компьютера, читайте в нашем материале.

Почему удобно использовать ПК для публикации в Instagram

Пользоваться Instagram через ПК, на самом деле, очень удобно. Можно легко находить информацию, писать посты, загружать и редактировать фото просто в браузере.

Использовать ПК удобнее, когда у вас есть несколько фото для публикации, они хранятся на компьютере или же необходимо написать объемный пост.

Но недостаток в компьютерной версии Instagram все же есть. Так как приложение настроено на мобильное пользование, полная версия со всеми функциями на компьютере не доступна!

Сделать публикацию через ПК можно лишь окольными путями.

Как опубликовать фото или видео в Instagram через ПК

Есть несколько способов, как сделать публикацию с компьютера в Instagram. Выбирайте, какой будет удобный и понятный именно для вас!

С помощью браузера Chrom

Чтобы открыть на компьютере полную версию мобильного приложения, необходимо запустить сайт Instagram в мобильном режиме. Как это сделать:

Зайдите в браузер и войдите на официальный сайт Instagram. Авторизуйтесь на свой аккаунт. Далее откройте Инструменты разработчика — зажмите правую клавишу мышки и выберите в пунктах Просмотреть код.

С правой стороны экрана появится множество кодов. Зажмите клавиши Shift + Ctrl + M.

Обновите страницу браузера.

С помощью этих действий вы войдете в мобильный режим приложения с компьютера и у вас появится функция публикации.

С помощью эмулятора Android

Эмулятор Android — специальная программа, позволяющая работать с любой мобильной программой на ПК. То есть эмулятор — это что-то типа Google Play или App Store, только для компьютера.

С помощью эмулятора экран вашего компьютера и все приложения на нем будут выглядеть как в телефоне, со всеми мобильными функциями.

Программа позволит загружать на ПК мобильные приложения, запускать их и осуществлять все действия, доступные на смартфоне.

Эмуляторов большое количество, выбирайте тот, который будет удобнее для вас. Один из самых популярных — BlueStacks.

Скачайте BlueStacks Через эмулятор загрузите приложение Instagram. Авторизуйтесь на свой аккаунт.

Теперь вы можете публиковать фото или видео на свой профиль в Instagram так же, как и с телефона.

С помощью Creator Studio

Creator Studio — это официальный сервис от Facebook. Его не нужно скачивать, вся работа происходит в браузере.

Сначала вам необходимо зайти на сайт Creator Studio. Дальше надо привязать социальные сети. Введите пароль и логин от нужного аккаунта Instagram и подтвердите привязку к Facebook через смартфон. Обновите страницу.

С левой стороны экрана появится кнопка Создать публикацию. Добавьте фото, текст и публикуйте.

Кстати, этот сервис позволит не только публиковать, но и планировать посты и наблюдать за статистикой страницы.

Минус сервиса — работает только с бизнес-аккаунтами и аккаунтами Авторов. Если ваша страница не имеет такого статуса, это легко исправить!

Зайдите в Instagram на смартфоне. Перейдите в Настройки.

Выберите категорию Аккаунт, там найдите и выберите Изменить тип аккаунта.

Выберите либо Переключиться на личный аккаунт, либо Переключиться на аккаунт автора.

Готово! Ваша страница имеет статус профессиональной, поэтому можете смело пользоваться Creator Studio.