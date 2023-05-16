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Як зробити невидимий нік у CS:GO, Steam та Dota: покрокова інструкція

16 Травня 2023, 17:47
Анна Голішевська редакторка стрічки
Ігри
Джерело: Unsplash

Нікнейм в іграх – один із небагатьох засобів, завдяки яким можна підкреслити свою індивідуальність. Нещодавно в CS: GO, Steam і Dota з’явилася можливість зробити свій нік невидимим, чому є чимало кумедних застосувань. Як зробити невидимий нік у CS:GO, Steam та Dota – читайте у матеріалі.

Навіщо робити невидимий нік в іграх: основні плюси

Завдяки такому способу можна провокувати своїх супротивників. Наприклад, якщо ви перемогли й вибили всіх супротивників, з невидимим ніком ви у такій ситуації відображатиметеся інакше.

На низьких рангах це може посіяти розлад у ворожій команді. Враховуючи те, що багато гравців не знають схожих тонкощів, використання трюку з ніком може непогано підвищити самооцінку.

Також із таким нікнеймом пов’язана теорія про те, що забанити такого гравця дуже складно, а то й неможливо.

Гравці, у яких не відображається нік, не можуть бути забаненими, адже в такій ситуації немає одного з головних ідентифікаторів, за яким можна знайти порушника. Навіть якщо активно відправляти репорти на такого супротивника, шанс його блокування буде невеликим.

Як зробити невидимий нік у CS:GO, Steam та Dota: найпростіший спосіб

  1. Зайдіть у профіль Steam.
  2. Видаліть старий нік.
  3. Скопіюйте спеціальний символ – [ㅤ ].
  4. Збережіть зміни.
  5. Проте самі квадратні дужки копіювати не потрібно. Копіюйте лише невидимий символ усередині дужок.
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