Нікнейм в іграх – один із небагатьох засобів, завдяки яким можна підкреслити свою індивідуальність. Нещодавно в CS: GO, Steam і Dota з’явилася можливість зробити свій нік невидимим, чому є чимало кумедних застосувань. Як зробити невидимий нік у CS:GO, Steam та Dota – читайте у матеріалі.

Навіщо робити невидимий нік в іграх: основні плюси

Завдяки такому способу можна провокувати своїх супротивників. Наприклад, якщо ви перемогли й вибили всіх супротивників, з невидимим ніком ви у такій ситуації відображатиметеся інакше.

На низьких рангах це може посіяти розлад у ворожій команді. Враховуючи те, що багато гравців не знають схожих тонкощів, використання трюку з ніком може непогано підвищити самооцінку.

Також із таким нікнеймом пов’язана теорія про те, що забанити такого гравця дуже складно, а то й неможливо.

Гравці, у яких не відображається нік, не можуть бути забаненими, адже в такій ситуації немає одного з головних ідентифікаторів, за яким можна знайти порушника. Навіть якщо активно відправляти репорти на такого супротивника, шанс його блокування буде невеликим.

Як зробити невидимий нік у CS:GO, Steam та Dota: найпростіший спосіб