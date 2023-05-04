Фінські геймери створили карту в грі CS:GO, завдяки якій доносять росіянам правду про війну в Україні. Карта отримала назву de_voyna, і на ній розташовані знімки та голосові записи звірств і того, що відбувається в Україні внаслідок війни з РФ.

Ідея реалізована завдяки фінській газеті Helsingin Sanomat. З усім контентом гравці в CS:GO можуть взаємодіяти – це стосується і росіян. Це допомагає обійти цензуру щодо війни – у Росії активно приховують убивства мирних жителів, реальні цілі війни та ракетні обстріли житлових додому.

У планах газети – охопити 4 млн росіян, які грають у Counter-Strike: Global Offensive. За статистикою, у шутер найбільше грають саме жителі РФ.

Як відомо, відеогру так і не заборонили на території РФ, хоча суспільство просило компанію Valve і Steam про це.

Проєкт de_voyna створювали два картографи з Австралії та Данії. Вони зобразили місто в слов’янському стилі, щоб повторити міста, які знищили військові РФ під час війни. Гравці зможуть побачити Херсон, який був центром катувань українців.

Щоб усі побачили жахи війни з РФ, Google оновив супутникові знімки Маріуполя в картах. На них можна побачити знищений Драмтеатр, на який скинули надпотужну бомбу за допомогою авіації, а також купу інших розбитих локацій.