Никнейм в играх – одно из немногих средств, благодаря которым можно подчеркнуть свою индивидуальность. Не так давно в CS:GO, Steam и Dota появилась возможность сделать свой ник невидимым, чему есть немало забавных применений. Как сделать невидимый ник в CS:GO, Steam и Dota – читайте в материале.

Зачем делать невидимый ник в играх: основные плюсы

Благодаря такому способу можно провоцировать своих противников. Например, если вы победили и выбили всех противников, с невидимым ником вы будете в такой ситуации отображаться иначе.

На низких рангах это в итоге может посеять разлад во вражеской команде. Учитывая то, что многие игроки не знают подобных тонкостей, использование трюка с ником может неплохо повысить самооценку.

Также с таким никнеймом связана теория о том, что забанить подобного игрока очень сложно, а то и невозможно.

Игроки, у которых не отображается ник, не могут быть забанеными, ведь в такой ситуации отсутствует один из главных идентификаторов, по которому можно найти нарушителя. Даже если активно отправлять репорты на такого противника, шанс его блокировки будет невелик.

Как сделать невидимый ник в CS:GO, Steam и Dota: самый простой способ