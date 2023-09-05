Після того як ви заведете новий обліковий запис Facebook Messenger, меню виведеться мовою, обраною в налаштуваннях пристрою (на комп’ютері, смартфоні, планшеті) за замовчуванням. Це стандартні параметри для Windows, Android та iOS.

Як змінити мову в Messenger на українську – читайте в матеріалі.

Як змінити мову в Messenger на українську через налаштування телефона

Для цього потрібно використати налаштування свого телефона. Коли ви виконаєте ці кроки, програма Messenger буде працювати вибраною мовою.