Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Гаджети

Як змінити мову в Messenger на українську – простий гайд

5 Вересня 2023, 16:00
Анна Голішевська редакторка стрічки
Як змінити мову в Messenger на українську – простий гайд
Джерело: Unsplash

Після того як ви заведете новий обліковий запис Facebook Messenger, меню виведеться мовою, обраною в налаштуваннях пристрою (на комп’ютері, смартфоні, планшеті) за замовчуванням. Це стандартні параметри для Windows, Android та iOS.

Як змінити мову в Messenger на українську – читайте в матеріалі.

Як змінити мову в Messenger на українську через налаштування телефона

Для цього потрібно використати налаштування свого телефона. Коли ви виконаєте ці кроки, програма Messenger буде працювати вибраною мовою.

  1. Зайдіть у меню Налаштування на свому телефоні та знайдіть програмку.
  2. Прокрутіть і торкніться пункту Мова та регіон.
  3. Виберіть мову, натиснувши кнопку. Оберіть потрібну мову (українську) та натисніть Готово.
  4. Ґаджет також може попросити у вас додаткової інформації під заголовком Мова та регіон.
  5. Основним налаштуванням вашого пристрою буде пошук списку мов і вибір тієї, яка вам подобається, хоча це може відрізнятися від пристрою до пристрою.
  6. Після цього Facebook автоматично перезавантажиться, тому ваше налаштування набуде чинності самостійно.
  7. Якщо ви надали Facebook дозвіл на доступ до вашого місцеперебування, ви отримаєте пропозиції щодо мов, якими розмовляють у багатьох місцях.
Читайте також:
Як змінити мову в Messenger на українську – простий гайд5 кроків до істини. Як зрозуміти, що вас заблокували у Facebook

Теги
Facebook Поради Соціальні мережі
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь