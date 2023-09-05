Після того як ви заведете новий обліковий запис Facebook Messenger, меню виведеться мовою, обраною в налаштуваннях пристрою (на комп’ютері, смартфоні, планшеті) за замовчуванням. Це стандартні параметри для Windows, Android та iOS.
Як змінити мову в Messenger на українську – читайте в матеріалі.
Як змінити мову в Messenger на українську через налаштування телефона
Для цього потрібно використати налаштування свого телефона. Коли ви виконаєте ці кроки, програма Messenger буде працювати вибраною мовою.
- Зайдіть у меню Налаштування на свому телефоні та знайдіть програмку.
- Прокрутіть і торкніться пункту Мова та регіон.
- Виберіть мову, натиснувши кнопку. Оберіть потрібну мову (українську) та натисніть Готово.
- Ґаджет також може попросити у вас додаткової інформації під заголовком Мова та регіон.
- Основним налаштуванням вашого пристрою буде пошук списку мов і вибір тієї, яка вам подобається, хоча це може відрізнятися від пристрою до пристрою.
- Після цього Facebook автоматично перезавантажиться, тому ваше налаштування набуде чинності самостійно.
- Якщо ви надали Facebook дозвіл на доступ до вашого місцеперебування, ви отримаєте пропозиції щодо мов, якими розмовляють у багатьох місцях.