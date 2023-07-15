Користувачі соціальної мережі Facebook можуть заносити до “чорного списку” тих, хто їм з тієї чи іншої причини не до вподоби. Як зрозуміти, що вас заблокували у Facebook – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Як дізнатися, що вас заблокували у Facebook

Є різні способи блокування людей у соціальній мережі. Проте той, кого внесли до “чорного списку”, не отримає ніякого сповіщення про це. Але є кілька дієвих та досить легких способів дізнатися, що вас заблокували у Facebook. Про них читайте нижче.

Якщо ви потрапили до “чорного списку” користувача, то не зможете бачити профіль цієї людини у соцмережі. Крім того, вам не вдасться відправити блокувальнику приватне повідомлення чи переглядати його коментарі під тим чи іншим постом на різних сторінках і профілях інших людей.

Крок 1. Вмикай пошук

Найпростішим способом переконатися, що вас заблокували у Facebook, є пошук цієї людини у цій соціальній мережі.

Для цього перейдіть до опції “Пошук”. Вона розташована у верхній частині сторінки Facebook. Після того як з’явиться список профілів і сторінок, пошук потрібно відфільтрувати, натиснувши кнопку “Люди”. Якщо вас внесли до “чорного списку”, то введення ім’я контакту, який вас заблокував, не відображатиметься у цьому фільтрі.

Якщо ж застосовувати опцію “Усі”, найімовірніше, ім’я цього користувача буде зазначено у списку, навіть якщо він вас заблокував.

Крок 2. Переглядай повідомлення

Один із простих способів дізнатися, чи заблоковані ви користувачем у Facebook – перегляд своїх повідомлень. Для цього натисніть на значок Messenger у соцмережі і прокрутіть донизу список людей, які відправили вам повідомлення. Там серед всіх листувань знайдіть розмову із “підозрюваним” та відкрийте її.

Далі потрібно натиснути на три вертикальні точки у верхній частині вікна повідомлень. Після цього там має з’явитися посилання на профіль співрозмовника. Якщо ви не можете його знайти, найімовірніше, вас заблокували. Але пам’ятайте й про те, що людина могла просто видалити свій обліковий запис.

Крок 3. Відправляй повідомлення

Щоб перевірити, чи заблокувала вас людина у Facebook, відправте їй повідомлення. Якщо ви не зможете цього зробити, то, найімовірніше, вас заблокували. Це працює лише у тому разі, якщо у вас із “підозрюваним” була спільне листування.

Крок 4. Спитай друзів

Але ви можете не знаходити профіль користувача у мережі та не мати змоги відправити йому повідомлення й з тієї причини, що його обліковий запис не є активним. Щоб переконатися, чи заблокувала вас людина у Facebook, ви можете запитати в одного з ваших спільних друзів, чи є “підозрюваний” активним у цій соцмережі.

Тож вам необхідно зв’язатися з одним із друзів людини, яка ймовірно забанила вас, і попросити перевірити, чи існує ще цей обліковий запис.

Крок 5. Створи ще один профіль у Facebook

Якщо ж ви не хочете викладати всі карти на стіл перед іншою людиною та розповідати їй про свої підозри стосовно блокування у Facebook, ви можете піти більш складним шляхом та створити інший обліковий запис. З нього ви зможете перевірити, активна людина чи ні.

Якщо через новий акаунт ви знайдете “підозрюваного”, то ви потрапили до “чорного списку”. Але може статися так, що людина просто змінила своє ім’я, тому ви й не можете побачити її профіль.

Як переглянути свій чорний список

На жаль, у Facebook немає такої функції, щоб переглянути список тих людей, які заблокували вас у соцмережі.

Але можна у налаштуваннях месенджеру перевірити, які профілі у цій соціальній мережі заблокували ви. Для цього знайдіть та натисніть кнопку Конфіденційність, а потім – Блокування. Останній пункт розміщений у лівій частині екрана.

Щоб продивитися список профілів, які ви заблокували на Facebook, у розділі Блокування користувачів виберіть Змінити і Дивитися список блокування. Там ви можете розблокувати профіль або, навпаки, забанити обліковий запис тієї чи іншої людини.

Отже, зрозуміти, що вас заблокували у Facebook можна, скориставшись декількома способами – через пошук, повідомлення, а також за допомогою спільних друзів чи додатково створеного акаунту.

Але кожен із них не дає 100% гарантії того, що ви потрапили до “чорного списку”, завжди є ймовірність, що людина просто вийшла з месенджера або змінила ім’я облікового запису.