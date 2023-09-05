После того как вы заведете новую учетную запись Facebook Messenger, меню выведется на язык, выбранный в настройках устройства (на компьютере, смартфоне, планшете) и по умолчанию. Это стандартные параметры для Windows, Android и iOS. Как изменить язык в Messenger на украинский – читайте в материале.

Как сменить язык в Messenger на украинский с помощью настроек телефона

Для этого необходимо использовать настройки телефона. При выполнении этих действий программа Messenger будет работать на выбранном языке.