После того как вы заведете новую учетную запись Facebook Messenger, меню выведется на язык, выбранный в настройках устройства (на компьютере, смартфоне, планшете) и по умолчанию. Это стандартные параметры для Windows, Android и iOS. Как изменить язык в Messenger на украинский – читайте в материале.
Как сменить язык в Messenger на украинский с помощью настроек телефона
Для этого необходимо использовать настройки телефона. При выполнении этих действий программа Messenger будет работать на выбранном языке.
- Зайдите в меню Настройки телефона и найдите программу.
- Перейдите и нажмите Язык и регион.
- Выберите язык, нажав кнопку. Выберите язык (украинский) и нажмите Готово.
- Гаджет также может потребовать от вас дополнительной информации под названием Язык и регион.
- Основной настройкой вашего устройства будет поиск списка языков и выбор того, который вам нравится, хотя это может отличаться от устройства к устройству.
- После этого Facebook автоматически перезагрузится, поэтому ваша настройка вступит в силу самостоятельно.
- Если вы предоставили Facebook разрешение на доступ к вашему местонахождению, вы получите предложения по языкам, на которых говорят во многих местах.