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Как сменить язык в Messenger на украинский – простой гайд

5 сентября 2023, 16:00
Анна Голишевская редактор ленты
Как сменить язык в Messenger на украинский – простой гайд
Источник: Unsplash

После того как вы заведете новую учетную запись Facebook Messenger, меню выведется на язык, выбранный в настройках устройства (на компьютере, смартфоне, планшете) и по умолчанию. Это стандартные параметры для Windows, Android и iOS. Как изменить язык в Messenger на украинский – читайте в материале.

Как сменить язык в Messenger на украинский с помощью настроек телефона

Для этого необходимо использовать настройки телефона. При выполнении этих действий программа Messenger будет работать на выбранном языке.

  1. Зайдите в меню Настройки телефона и найдите программу.
  2. Перейдите и нажмите Язык и регион.
  3. Выберите язык, нажав кнопку. Выберите язык (украинский) и нажмите Готово.
  4. Гаджет также может потребовать от вас дополнительной информации под названием Язык и регион.
  5. Основной настройкой вашего устройства будет поиск списка языков и выбор того, который вам нравится, хотя это может отличаться от устройства к устройству.
  6. После этого Facebook автоматически перезагрузится, поэтому ваша настройка вступит в силу самостоятельно.
  7. Если вы предоставили Facebook разрешение на доступ к вашему местонахождению, вы получите предложения по языкам, на которых говорят во многих местах.
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