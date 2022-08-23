Якщо вам набридло ваше ім’я користувача у Windows, це можна легко виправити. Потрібно просто перейменувати себе.

Як змінити ім’я користувача у Windows 10 – читайте в нашому матеріалі.

Як змінити ім’я користувача у Windows 10 – три простих способи

За допомогою Параметрів Windows

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Аби змінити ім’я користувача через Параметри:

Відкрийте класичну панель управління нас своєму комп’ютері – натисніть Пуск.

Там знайдіть пункт Параметри .

. Оберіть категорію Облікові записи .

. На екрані з’являться ваші записи, вам потрібно натиснути на Управління моїм обліковим записом Microsoft (воно буде виділене блакитним кольором).

Вас автоматично перекине на браузер Microsoft Edge, який сам завантажить вкладку зі сторінкою вашого профілю.

У лівій частині екрану ви побачите кнопку Змінити ім’я , натисніть на неї.

, натисніть на неї. Введіть ваше нове ім’я та натисніть Зберегти.

До речі, у цьому ж блоці ви можете змінити і свій аватар. Просто потрібно знайти кнопку Змінити аватар та завантажити потрібне фото.

За допомогою Панелі управління

На своєму пристрої натисніть кнопку Пуск та у пошуковому рядку введіть Панель управління. В Панелі вам потрібно обрати Облікові записи користувачів. Далі натискаєте на Управління іншим користувачем (пункт буде блакитного кольору). Там ви побачите свої облікові записи, вам потрібно обрати той, у якому хочете змінити ім’я. Тепер натисніть на кнопку Змінити ім’я облікового запису. Введіть бажане ім’я та натисніть Перейменувати.

Готово, ваше ім’я користувача у Windows 10 змінено.

Через розширену панель управління

Для цього способу вам потрібно:

Затиснути клавіші Windows + R, ввести у рядку netplwiz та натиснути ОК.

На екрані вікно з вашим обліковим записом, вам потрібно знайти на обрати кнопку Властивості .

. Там виберіть вкладку Загальні і перейменуйте своє ім’я користувача.