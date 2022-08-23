Якщо вам набридло ваше ім’я користувача у Windows, це можна легко виправити. Потрібно просто перейменувати себе.
Як змінити ім’я користувача у Windows 10 – читайте в нашому матеріалі.
Як змінити ім’я користувача у Windows 10 – три простих способи
За допомогою Параметрів Windows
Зараз дивляться
Аби змінити ім’я користувача через Параметри:
- Відкрийте класичну панель управління нас своєму комп’ютері – натисніть Пуск.
- Там знайдіть пункт Параметри.
- Оберіть категорію Облікові записи.
- На екрані з’являться ваші записи, вам потрібно натиснути на Управління моїм обліковим записом Microsoft (воно буде виділене блакитним кольором).
- Вас автоматично перекине на браузер Microsoft Edge, який сам завантажить вкладку зі сторінкою вашого профілю.
- У лівій частині екрану ви побачите кнопку Змінити ім’я, натисніть на неї.
- Введіть ваше нове ім’я та натисніть Зберегти.
До речі, у цьому ж блоці ви можете змінити і свій аватар. Просто потрібно знайти кнопку Змінити аватар та завантажити потрібне фото.
За допомогою Панелі управління
- На своєму пристрої натисніть кнопку Пуск та у пошуковому рядку введіть Панель управління.
- В Панелі вам потрібно обрати Облікові записи користувачів.
- Далі натискаєте на Управління іншим користувачем (пункт буде блакитного кольору).
- Там ви побачите свої облікові записи, вам потрібно обрати той, у якому хочете змінити ім’я.
- Тепер натисніть на кнопку Змінити ім’я облікового запису.
- Введіть бажане ім’я та натисніть Перейменувати.
Готово, ваше ім’я користувача у Windows 10 змінено.
Через розширену панель управління
Для цього способу вам потрібно:
- Затиснути клавіші Windows + R, ввести у рядку netplwiz та натиснути ОК.
- На екрані вікно з вашим обліковим записом, вам потрібно знайти на обрати кнопку Властивості.
- Там виберіть вкладку Загальні і перейменуйте своє ім’я користувача.
- Натисніть кнопку Застосувати, а потім ОК.
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