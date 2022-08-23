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Як змінити ім’я користувача у Windows 10 – три способи

23 Серпня 2022, 16:59
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як змінити ім’я користувача у Windows 10 – три способи
Джерело: Unsplash

Якщо вам набридло ваше ім’я користувача у Windows, це можна легко виправити. Потрібно просто перейменувати себе.

Як змінити ім’я користувача у Windows 10 – читайте в нашому матеріалі.

Як змінити ім’я користувача у Windows 10 – три простих способи

За допомогою Параметрів Windows

Зараз дивляться

Аби змінити ім’я користувача через Параметри:

  • Відкрийте класичну панель управління нас своєму комп’ютері – натисніть Пуск.
  • Там знайдіть пункт Параметри.
  • Оберіть категорію Облікові записи.
  • На екрані з’являться ваші записи, вам потрібно натиснути на Управління моїм обліковим записом Microsoft (воно буде виділене блакитним кольором).
  • Вас автоматично перекине на браузер Microsoft Edge, який сам завантажить вкладку зі сторінкою вашого профілю.
  • У лівій частині екрану ви побачите кнопку Змінити ім’я, натисніть на неї.
  • Введіть ваше нове ім’я та натисніть Зберегти.

До речі, у цьому ж блоці ви можете змінити і свій аватар. Просто потрібно знайти кнопку Змінити аватар та завантажити потрібне фото.

За допомогою Панелі управління

  1. На своєму пристрої натисніть кнопку Пуск та у пошуковому рядку введіть Панель управління.
  2. В Панелі вам потрібно обрати Облікові записи користувачів.
  3. Далі натискаєте на Управління іншим користувачем (пункт буде блакитного кольору).
  4. Там ви побачите свої облікові записи, вам потрібно обрати той, у якому хочете змінити ім’я.
  5. Тепер натисніть на кнопку Змінити ім’я облікового запису.
  6. Введіть бажане ім’я та натисніть Перейменувати.

Готово, ваше ім’я користувача у Windows 10 змінено.

Через розширену панель управління

Для цього способу вам потрібно:

  • Затиснути клавіші Windows + R, ввести у рядку netplwiz та натиснути ОК.

  • На екрані вікно з вашим обліковим записом, вам потрібно знайти на обрати кнопку Властивості.
  • Там виберіть вкладку Загальні і перейменуйте своє ім’я користувача.

  • Натисніть кнопку Застосувати, а потім ОК.
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