Втрата телефону – це завжди велика біда. Перш за все, ми втрачаємо важливу та конфіденційну інформацію, яка зберігається у кожного в смартфоні.

Якщо ви загубили свій iPhone, iPad чи iPod touch або техніку у вас вкрали, шанс знайти її все ж залишається.

Як знайди пристрій Apple, якщо його вкрали – читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Пошук через програму Локатор

Мережа Локатор — це зашифрована анонімна мережа, що складається із сотень мільйонів пристроїв Apple, що може допомогти вам знайти вкрадений пристрій.

Аби скористатися цим способом на вашому телефоні має бути увімкнена функція Локатор. Насправді, краще завжди тримати Локатор увімкненим, аби при втраті можна було легко пристрій.

Отож, щоб знайти свій пристрій:

Увійдіть у свій обліковий запис на сторінці iCloud.com/find Відкрийте програму Локатор. Перейдіть у вкладку Пристрої. Знайдіть на карті вкрадену техніку. Тепер ви можете самостійно відслідкувати місцезнаходження пристрою, навіть якщо його не підключено до Wi-Fi або стільникової мережі.

Якщо ваш iPhone, iPad або iPod touch не відображається в списку, функція Локатор просто вимкнена. До речі, у розділі Сповіщення ввімкніть опцію Сповістити, коли знайдено (ви отримаєте повідомлення, коли пристрій з’явиться на карті).

За допомогою Локатора ви також можете позначити пристрій як вкрадений та залишити зловмиснику повідомлення:

Відкрийте програму Локатор – Пристрої. Виберіть вкрадений. Знайдіть пункт Позначити втраченим та натисніть Активувати. Користуючись вказівками на екрані, напишіть повідомлення, яке буде бачити людина, коли увімкне ваш пристрій. Натисніть Активувати.

Тепер той, хто вкрав ваш телефон буде бачити на екрані лише ваше повідомлення. Насправді, це підвищить шанси повернення пристрою.

Тим паче, так ви захистите свої дані. Функція Позначити втраченим віддалено блокує загублений iPhone, iPad, iPod touch кодом допуску.

За номером IMEI

Це унікальний номер кожного смартфона в форматі GSM. При підключенні, IMEI-код автоматично передається оператору мобільного зв’язку.

Якщо Локатор вам не допоміг, то код теж мало чим завдячить. Якщо ж ви знаєте свій IMEI, краще зверніться в поліцію.

Вказавши правоохоронцям індивідуальний код свого пристрою, шанси знайти його значно зростуть. Коли зловмисник увімкне смартфон та зробить бодай один дзвінок, ці дані автоматично отримає поліція (завдяки IMEI-коду).

Як захистити свої дані

Коли ви зрозуміли, що пристрій було вкрадено, діяти потрібно швидко. Аби захистити інформацію зі свого пристрою: