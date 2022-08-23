Если вам надоело ваше имя пользователя в Windows, это можно легко исправить. Нужно просто переименовать себя.
Как изменить имя пользователя в Windows 10 — читайте в нашем материале.
Как изменить имя пользователя в Windows 10 — три простых способа
С помощью параметров Windows
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Чтобы изменить имя пользователя через Параметры:
- Откройте классическую панель управления нас своем компьютере-нажмите Пуск.
- Там найдите пункт Параметры.
- Выберите категорию учетные записи.
- На экране появятся ваши записи, вам нужно нажать на управление моей учетной записью Microsoft (оно будет выделено голубым цветом).
- Вас автоматически перебросит на браузер Microsoft Edge, который сам загрузит вкладку со страницей вашего профиля.
- В левой части экрана вы увидите кнопку Изменить имя, нажмите на нее.
- Введите новое имя и нажмите Сохранить.
Кстати, в этом же блоке вы можете изменить и свой аватар. Просто нужно найти кнопку изменить аватар и загрузить нужное фото.
С помощью Панели управления
- На устройстве нажмите кнопку Пуск и в поисковой строке введите Панель управления.
- В панели вам нужно выбрать учетные записи пользователей.
- Далее нажимаете на Управление другим пользователем (пункт будет голубого цвета).
- Там вы увидите свои учетные записи, вам нужно выбрать тот, в котором хотите изменить имя.
- Теперь нажмите на кнопку Изменить имя учетной записи.
- Введите желаемое имя и нажмите переименовать.
Готово, ваше имя пользователя в Windows 10 изменено.
Через расширенную панель управления
Для этого способа вам нужно:
- Зажать клавиши Windows + R, ввести в строке netplwiz и нажать ОК.
- На экране окно с вашей учетной записью, вам нужно найти на выбрать кнопку Свойства.
- Там выберите вкладку Общие и переименуйте свое имя пользователя.
- Нажмите кнопку Применить, а затем ОК.
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