Если вам надоело ваше имя пользователя в Windows, это можно легко исправить. Нужно просто переименовать себя.

Как изменить имя пользователя в Windows 10 — читайте в нашем материале.

Как изменить имя пользователя в Windows 10 — три простых способа

С помощью параметров Windows

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Чтобы изменить имя пользователя через Параметры:

Откройте классическую панель управления нас своем компьютере-нажмите Пуск.

Там найдите пункт Параметры.

Выберите категорию учетные записи.

На экране появятся ваши записи, вам нужно нажать на управление моей учетной записью Microsoft (оно будет выделено голубым цветом).

Вас автоматически перебросит на браузер Microsoft Edge, который сам загрузит вкладку со страницей вашего профиля.

В левой части экрана вы увидите кнопку Изменить имя, нажмите на нее.

Введите новое имя и нажмите Сохранить.

Кстати, в этом же блоке вы можете изменить и свой аватар. Просто нужно найти кнопку изменить аватар и загрузить нужное фото.

С помощью Панели управления

На устройстве нажмите кнопку Пуск и в поисковой строке введите Панель управления.

В панели вам нужно выбрать учетные записи пользователей.

Далее нажимаете на Управление другим пользователем (пункт будет голубого цвета).

Там вы увидите свои учетные записи, вам нужно выбрать тот, в котором хотите изменить имя.

Теперь нажмите на кнопку Изменить имя учетной записи.

Введите желаемое имя и нажмите переименовать.

Готово, ваше имя пользователя в Windows 10 изменено.

Через расширенную панель управления

Для этого способа вам нужно:

Зажать клавиши Windows + R, ввести в строке netplwiz и нажать ОК.

На экране окно с вашей учетной записью, вам нужно найти на выбрать кнопку Свойства .

. Там выберите вкладку Общие и переименуйте свое имя пользователя.