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Как изменить имя пользователя в Windows 10 — три способа

23 августа 2022, 16:59
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как изменить имя пользователя в Windows 10 — три способа
Источник: Unsplash

Если вам надоело ваше имя пользователя в Windows, это можно легко исправить. Нужно просто переименовать себя.

Как изменить имя пользователя в Windows 10 — читайте в нашем материале.

Как изменить имя пользователя в Windows 10 — три простых способа

С помощью параметров Windows

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Чтобы изменить имя пользователя через Параметры:

  • Откройте классическую панель управления нас своем компьютере-нажмите Пуск.
  • Там найдите пункт Параметры.
  • Выберите категорию учетные записи.
  • На экране появятся ваши записи, вам нужно нажать на управление моей учетной записью Microsoft (оно будет выделено голубым цветом).
  • Вас автоматически перебросит на браузер Microsoft Edge, который сам загрузит вкладку со страницей вашего профиля.
  • В левой части экрана вы увидите кнопку Изменить имя, нажмите на нее.
  • Введите новое имя и нажмите Сохранить.

Кстати, в этом же блоке вы можете изменить и свой аватар. Просто нужно найти кнопку изменить аватар и загрузить нужное фото.

С помощью Панели управления

  • На устройстве нажмите кнопку Пуск и в поисковой строке введите Панель управления.
  • В панели вам нужно выбрать учетные записи пользователей.
  • Далее нажимаете на Управление другим пользователем (пункт будет голубого цвета).
  • Там вы увидите свои учетные записи, вам нужно выбрать тот, в котором хотите изменить имя.
  • Теперь нажмите на кнопку Изменить имя учетной записи.
  • Введите желаемое имя и нажмите переименовать.

Готово, ваше имя пользователя в Windows 10 изменено.

Через расширенную панель управления

Для этого способа вам нужно:

  • Зажать клавиши Windows + R, ввести в строке netplwiz и нажать ОК.

  • На экране окно с вашей учетной записью, вам нужно найти на выбрать кнопку Свойства.
  • Там выберите вкладку Общие и переименуйте свое имя пользователя.

  • Нажмите кнопку Применить, а затем ОК.
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