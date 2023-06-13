YouTube – популярний відеохостинг, без якого багато людей вже не уявляють свого життя. За допомогою нього можна дивитися новини, фільми, улюблені серіали та блоги.

Іноді з YouTube потрібно завантажити відео. Наприклад, якщо ви збираєтеся у довгу дорогу. В таких випадках можна скористатися різноманітними безкоштовними програмами. Як завантажити відео з YouTube – читайте в матеріалі.

Як завантажити відео з YouTube: найпростіший метод

Для завантажування відео та його перегляду без доступу до інтернету можна використовувати YouTube Premium. Це платна підписка, яка показує ролики без скачування. Однак якщо ви не хочете витрачати кошти, можна скористатися ще легшим способом:

Просто введіть у пошуковому рядку, де зазначена адреса ролика, літери ss перед словом youtube. Після цього автоматично побачите сторінку сайту savefrom.net. В ній оберіть розмір та формат, у якому потрібно завантажити відеоролик. Завантажте ролик на телефон або комп’ютер.

Як скачати відео з YouTube на Android

Для цього вам потрібен спеціальний застосунок. Наприклад, можна скористатися додатком TubeMate.

Просто відкрийте його у додатку. Натисніть на зелену стрілку. Оберіть необхідний розмір відео. Після цього знову натисніть зелену стрілку з надписом Download.

Як скачати відео з YouTube на Iphone або Ipad

Для завантажування можна використовувати додаток Documents. У ньому спочатку відкриється власний браузер, через який можна буде завантажити відео через savefrom.net. Після збереження ролик з’явиться у сітці завантажень додатка. Звідти його краще перетягнути у фотоплівку і переглядати безпосередньо з галереї.