YouTube – популярный видеохостинг, без которого многие уже не представляют своей жизни. С его помощью можно смотреть новости, фильмы, любимые сериалы и блоги.

Иногда с YouTube нужно скачать видео. К примеру, если вы собираетесь в долгую дорогу. В таких случаях можно воспользоваться разнообразными бесплатными приложениями. Как скачать видео с YouTube – читайте в материале.

Как скачать видео с YouTube: самый простой метод

Для загрузки видео и его просмотра без доступа к интернету можно использовать YouTube Premium. Это платная подписка, которая показывает ролики без скачивания. Однако если вы не хотите тратить средства, можно воспользоваться еще более легким способом:

Просто введите в поисковой строке, где указан адрес ролика, буквы ss перед словом youtube. После этого автоматически увидите страницу сайта savefrom.net. В ней выберите размер и формат, в котором требуется загрузить видео. Загрузите ролик на телефон или компьютер.

Как скачать видео с YouTube на Android

Для этого вам нужно специальное приложение. К примеру, можно воспользоваться приложением TubeMate.

Просто откройте его в приложении. Нажмите зеленую стрелку. Выберите размер видео. Затем снова нажмите зеленую стрелку с надписью Download.

Как скачать видео с YouTube на Iphone или Ipad

Для загрузки можно использовать приложение Documents. В нем сначала откроется собственный браузер, через который можно будет скачать видео через savefrom.net. После сохранения ролик появится в сетке загрузки приложения. Оттуда его лучше перетащить в фотопленку и просматривать непосредственно из галереи.