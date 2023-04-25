Багато українців після масштабного вторгнення Росії в Україну відмовилися від споживання російського контенту. Це стосується читання книжок, прослуховування музики, фільмів та серіалів мовою агресора.
Як прибрати російський контент в YouTube – читайте в матеріалі.
Як прибрати російський контент в YouTube і чому це складно
На YouTube немає мовних налаштувань, тому навіть якщо шукати там контент саме українською мовою, рано чи пізно сервіс може видати російськомовне відео. А якщо ви їх дивитиметеся, то видавання у вас стане майже все російським. Адже російського контенту більше, ніж українського.
Як прибрати російський контент в YouTube: покрокова інструкція
Якщо ви хочете відмовитися від споживання російського контенту, дотримуйтесь такої інструкції:
- Видаліть з пошуку та історії перегляди відео російською мовою.
- Перевірте підписки та видаліть абсолютно всі російські канали.
- Завжди натискайте на Не цікавить канал (якщо відео російською) на головній сторінці сервісу.
- Таку процедуру повторюйте регулярно, щоб YouTube не вирішив, що прийшов час запропонувати що-небудь російською.
- Надавайте перевагу українському або англомовному контенту, повністю відмовтеся від переглядів відео російською.
Після цього вже через кілька місяців російський контент майже повністю зникне з вашого видавання в YouTube.
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