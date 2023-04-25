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Як прибрати російський контент в YouTube: покрокова інструкція

25 Квітня 2023, 17:45
Анна Голішевська редакторка стрічки
Ютуб
Джерело: Unsplash

Багато українців після масштабного вторгнення Росії в Україну відмовилися від споживання російського контенту. Це стосується читання книжок, прослуховування музики, фільмів та серіалів мовою агресора.

Як прибрати російський контент в YouTube – читайте в матеріалі.

Як прибрати російський контент в YouTube і чому це складно

На YouTube немає мовних налаштувань, тому навіть якщо шукати там контент саме українською мовою, рано чи пізно сервіс може видати російськомовне відео. А якщо ви їх дивитиметеся, то видавання у вас стане майже все російським. Адже російського контенту більше, ніж українського.

Як прибрати російський контент в YouTube: покрокова інструкція

Якщо ви хочете відмовитися від споживання російського контенту, дотримуйтесь такої інструкції:

  1. Видаліть з пошуку та історії перегляди відео російською мовою.
  2. Перевірте підписки та видаліть абсолютно всі російські канали.
  3. Завжди натискайте на Не цікавить канал (якщо відео російською) на головній сторінці сервісу.
  4. Таку процедуру повторюйте регулярно, щоб YouTube не вирішив, що прийшов час запропонувати що-небудь російською.
  5. Надавайте перевагу українському або англомовному контенту, повністю відмовтеся від переглядів відео російською.

Після цього вже через кілька місяців російський контент майже повністю зникне з вашого видавання в YouTube.

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