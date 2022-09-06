TikTok – одна з найпопулярніших соцмереж у всьому світі. Якщо ви хочете завантажити відео з соціальної мережі TikTok, вам необхідно дотримуватися детальної інструкції.

Як скачати відео з TikTok – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна завантажити відео з TikTok

Мережа TikTok вже давно популярна не тільки у підлітків, а й в дорослих.

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Якщо вам захотілося зберегти цікаве відео на свій телефон з TikTok, це можна зробити швидко, просто і без встановлення додаткових програм на гаджет.

Як завантажити відео з TikTok за посиланням

Для Android та iOs алгоритм скачування однаковий:

1. Для початку вам потрібно зайти в TikTok і знайти потрібний ролик.

2. Після цього необхідно натиснути кнопку в нижньому правому кутку “Поділитися” (схоже на стрілку).

3. Обираєте функцію “Зберегти”, після чого на вашому телефоні збережеться необхідне вам відео. Також через цю функцію можна за кілька секунд надіслати це відео другові або в спільний чат у будь-яку соцмережу.

Хоча цей спосіб скачування і найлегший, у нього є свої мінуси. Найголовніший – це те, що відео зберігаються на смартфоні разом із водяним знаком – нікнеймом автора.

щоби завантажити відео з додатку без водяного знаку, скористайтеся інструкцією нижче.

Як скачати відео з TikTok без водяного знаку

Щоб зберегти на своєму гаджеті відео без водяного знаку, ви можете скористатися спеціальними додатками або сайтами.

Наприклад, цей сайт, який скачує довгі ролики за кілька секунд. Потрібно лише вставити у спеціальне поле посилання на ролик та натиснути “Завантажити”.