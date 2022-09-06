TikTok – одна из самых популярных соцсетей по всему миру. Если вы хотите загрузить видео из социальной сети TikTok, вам необходимо следовать подробной инструкции.

Как скачать видео с TikTok – смотрите в материале Фактов ICTV.

Можно ли скачать видео с TikTok

Сеть TikTok уже давно пользуется популярностью не только у подростков, но и у взрослых.

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Если вам захотелось сохранить интересное видео на свой телефон с TikTok, это можно сделать быстро, просто и без установки дополнительных приложений на гаджет.

Как скачать видео с TikTok по ссылке

Для Android и iOs алгоритм скачивания одинаков:

1. Для начала вам нужно зайти в TikTok и найти нужный ролик.

2. После этого необходимо нажать кнопку в правом нижнем углу “Поделиться” (выглядит как стрелка).

3. Выбираете функцию “Сохранить”, после которой на вашем телефоне сохранится необходимое видео. Также через эту функцию можно через несколько секунд отправить это видео другу или в общий чат в любую соцсеть.

Хотя этот способ скачивания самый легкий, у него есть свои минусы. Самый главный – это то, что видео хранятся на смартфоне вместе с водяным знаком – никнеймом автора.

Чтобы загрузить видео из приложения без водяного знака, воспользуйтесь инструкцией ниже.

Как скачать видео с TikTok без водяного знака

Чтобы сохранить на своем гаджете видео без водяного знака, вы можете воспользоваться специальными приложениями и сайтами.

К примеру, этот сайт, который скачивает длинные ролики за несколько секунд. Нужно только вставить в специальное поле ссылку на ролик и нажать “Загрузить”.