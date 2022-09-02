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Як вивести гроші з TikTok – покрокова інструкція

2 Вересня 2022, 17:33
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як вивести гроші з TikTok – покрокова інструкція
Джерело: Depositphotos

Соціальна мережа TikTok почала активно набирати популярності близько двох років тому. Сьогодні TikTok можна поставити на одну сходинку з такими гігантами як Instagram та Facebook.

Мабуть усім відомо, що відомі тіктокери заробляють на своїх відео шалені кошти, це і не дивно, адже додаток має монетизацію, яку можна вивести у реальні гроші.

Як в Україні вивести кошти з TikTok – дивіться в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Реєстрація на PayPal

Вивести гроші з TikTok в Україні можна за допомогою PayPal.

Тому спочатку вам потрібно зареєструватися у цій платіжній системі, якщо у вас не було там рахунку раніше.

PayPal – це міжнародна електронна платіжна система, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій людині у світі, в якої є банківська картка. Компанія пропонує послуги з оплати та грошових переказів через інтернет та смартфон.

Зареєструватись на PayPal можна за допомогою сайту paypal.com або, завантаживши додаток PayPal у Play Маркет або App Store.

Реєстрація на сайті виглядає так:

  1. Зайдіть на сайт PayPal.com та натисніть Sign up у правому верхньому кутку.
  2. Виберіть +380 у полі Код та введіть свій номер телефону,
  3. На ваш номер надійде код-активації, введіть його на екрані комп’ютера.
  4. Заповніть необхідну інформацію про себе – електронну пошту та дані. Ім’я та прізвище бажано вводити латинськими літерами, як у вас зазначено у закордонному паспорті або на банківській карті.
  5. Також потрібно вказати свою адресу.

Після цього, на екрані має з’явитись надпис – Ви успішно зареєстровані!

Аби вивести гроші за допомогою PayPal вам також потрібно пройти верифікацію особи в системі.

Для цього перейдіть до Центру вирішення проблем PayPal та пройдіть верифікацію, вказавши свої паспортні дані та прикріпивши дві фотографії паспорта (з фото та пропискою).

Зверніть увагу на вимоги до фотографії:

  • формат файлу з фото – JPG, GIF, PNG або PDF;
  • розмір – трохи більше 5 МБ;
  • паспорт повинен повністю вміщуватись у фотографію;
  • фото має бути якісним, всю інформацію має бути добре видно.

Як вивести кошти з TikTok

Варто зазначити, що мінімальна сума виведення з TikTok – $10, меншу вивести не вийде.

Щоб вивести гроші з TikTok, зайдіть у систему і виконайте такі дії:

  1. Перейдіть у TikTok.
  2. Натисніть на Профіль у правому нижньому куті.
  3. Перейдіть у Параметри та конфіденційність..
  4. Там виберіть функцію Баланс.
  5. Натисніть на кнопку Дохід від подарунків.
  6. Натисніть кнопку Вивести та виберіть Вивести всі кошти.
  7. Виберіть виведення грошей за допомогою PayPal.
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Теги
TikTok Гроші фінанси
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