Соціальна мережа TikTok почала активно набирати популярності близько двох років тому. Сьогодні TikTok можна поставити на одну сходинку з такими гігантами як Instagram та Facebook.
Мабуть усім відомо, що відомі тіктокери заробляють на своїх відео шалені кошти, це і не дивно, адже додаток має монетизацію, яку можна вивести у реальні гроші.
Як в Україні вивести кошти з TikTok – дивіться в нашому матеріалі.
Реєстрація на PayPal
Вивести гроші з TikTok в Україні можна за допомогою PayPal.
Тому спочатку вам потрібно зареєструватися у цій платіжній системі, якщо у вас не було там рахунку раніше.
PayPal – це міжнародна електронна платіжна система, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій людині у світі, в якої є банківська картка. Компанія пропонує послуги з оплати та грошових переказів через інтернет та смартфон.
Зареєструватись на PayPal можна за допомогою сайту paypal.com або, завантаживши додаток PayPal у Play Маркет або App Store.
Реєстрація на сайті виглядає так:
- Зайдіть на сайт PayPal.com та натисніть Sign up у правому верхньому кутку.
- Виберіть +380 у полі Код та введіть свій номер телефону,
- На ваш номер надійде код-активації, введіть його на екрані комп’ютера.
- Заповніть необхідну інформацію про себе – електронну пошту та дані. Ім’я та прізвище бажано вводити латинськими літерами, як у вас зазначено у закордонному паспорті або на банківській карті.
- Також потрібно вказати свою адресу.
Після цього, на екрані має з’явитись надпис – Ви успішно зареєстровані!
Аби вивести гроші за допомогою PayPal вам також потрібно пройти верифікацію особи в системі.
Для цього перейдіть до Центру вирішення проблем PayPal та пройдіть верифікацію, вказавши свої паспортні дані та прикріпивши дві фотографії паспорта (з фото та пропискою).
Зверніть увагу на вимоги до фотографії:
- формат файлу з фото – JPG, GIF, PNG або PDF;
- розмір – трохи більше 5 МБ;
- паспорт повинен повністю вміщуватись у фотографію;
- фото має бути якісним, всю інформацію має бути добре видно.
Як вивести кошти з TikTok
Варто зазначити, що мінімальна сума виведення з TikTok – $10, меншу вивести не вийде.
Щоб вивести гроші з TikTok, зайдіть у систему і виконайте такі дії:
- Перейдіть у TikTok.
- Натисніть на Профіль у правому нижньому куті.
- Перейдіть у Параметри та конфіденційність..
- Там виберіть функцію Баланс.
- Натисніть на кнопку Дохід від подарунків.
- Натисніть кнопку Вивести та виберіть Вивести всі кошти.
- Виберіть виведення грошей за допомогою PayPal.