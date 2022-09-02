Соціальна мережа TikTok почала активно набирати популярності близько двох років тому. Сьогодні TikTok можна поставити на одну сходинку з такими гігантами як Instagram та Facebook.

Мабуть усім відомо, що відомі тіктокери заробляють на своїх відео шалені кошти, це і не дивно, адже додаток має монетизацію, яку можна вивести у реальні гроші.

Як в Україні вивести кошти з TikTok – дивіться в нашому матеріалі.

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Реєстрація на PayPal

Вивести гроші з TikTok в Україні можна за допомогою PayPal.

Тому спочатку вам потрібно зареєструватися у цій платіжній системі, якщо у вас не було там рахунку раніше.

PayPal – це міжнародна електронна платіжна система, яка надає послуги в транскордонному режимі будь-якій людині у світі, в якої є банківська картка. Компанія пропонує послуги з оплати та грошових переказів через інтернет та смартфон.

Зареєструватись на PayPal можна за допомогою сайту paypal.com або, завантаживши додаток PayPal у Play Маркет або App Store.

Реєстрація на сайті виглядає так:

Зайдіть на сайт PayPal.com та натисніть Sign up у правому верхньому кутку. Виберіть +380 у полі Код та введіть свій номер телефону, На ваш номер надійде код-активації, введіть його на екрані комп’ютера. Заповніть необхідну інформацію про себе – електронну пошту та дані. Ім’я та прізвище бажано вводити латинськими літерами, як у вас зазначено у закордонному паспорті або на банківській карті. Також потрібно вказати свою адресу.

Після цього, на екрані має з’явитись надпис – Ви успішно зареєстровані!

Аби вивести гроші за допомогою PayPal вам також потрібно пройти верифікацію особи в системі.

Для цього перейдіть до Центру вирішення проблем PayPal та пройдіть верифікацію, вказавши свої паспортні дані та прикріпивши дві фотографії паспорта (з фото та пропискою).

Зверніть увагу на вимоги до фотографії:

формат файлу з фото – JPG, GIF, PNG або PDF;

розмір – трохи більше 5 МБ;

паспорт повинен повністю вміщуватись у фотографію;

фото має бути якісним, всю інформацію має бути добре видно.

Як вивести кошти з TikTok

Варто зазначити, що мінімальна сума виведення з TikTok – $10, меншу вивести не вийде.

Щоб вивести гроші з TikTok, зайдіть у систему і виконайте такі дії: