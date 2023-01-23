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Uniqlo: як замовити в Україну одяг японського бренду

23 Січня 2023, 19:16 Анна Голішевська

Uniqlo – популярний японський бренд одягу. Компанія виготовляє речі сегменту мас-маркет. Придбати цікавий елемент одягу можна безпосередньо у магазині Uniqlo в Україні або на сайтах. Як замовити Uniqlo в Україну – читайте в матеріалі.

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В Україні можна замовити бренд Uniqlo такими способами:

  • на офіційному сайті Uniqlo;
  • через додаток MyMeest;
  • на сайті маркетплейсу Kasta;
  • на сайті Rozetka та ін.

Uniqlo: як замовити швидко і доступно

  1. Для початку вам необхідно зареєструватися на офіційному міжнародному сайті Uniqlo. Для цього необхідно ввести вашу країну, місто, ПІБ, пошту, номер телефону та номер банківської картки. 
  2. Зайдіть у головне меню сайту після реєстрації та оберіть одяг, який ви хочете купити.
  3. Натисніть на корзину та введіть ще одну адресу – MyMeest.
  4. В особистому кабінеті оберіть країну замовлення. Наприклад, Польщу. 
  5. Обравши країну, ви отримаєте реквізити адреси для доставки, які необхідно вписати у віконечко і натиснути Deliver to this address.
  6. Здійсніть оплату.
  7. Отримайте в особистому кабінеті Uniqlo спеціальний трекінг-код і додайте його в особистий кабінет Mymeest.
  8. На сайті Mymeest сформуйте відправлення з Польщі в Україну (наприклад, на відділення НП, яке вам підходить).
  9. Оплатіть вартість доставки.
  10. Коли товар прийде в Україну, заберіть посилку. 

Uniqlo: як замовити на українській версії сайту

  1. Якщо ви хочете, щоб замовлення прийшло швидше, можна замовити одяг Uniqlo на сайті
  2. Зайшовши на uniqraine.com, необхідно обрати товар, який вас цікавить, зайти в корзину та ввести свої дані.
  3. Для оформлення замовлення заповніть заявку: ПІБ, адресу доставки, телефон, зручний спосіб отримання замовлення та спосіб оплати.
  4. Орієнтовний час очікування посилки –  тиждень. 

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