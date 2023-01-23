Uniqlo: як замовити швидко і доступно

Для початку вам необхідно зареєструватися на офіційному міжнародному сайті Uniqlo . Для цього необхідно ввести вашу країну, місто, ПІБ, пошту, номер телефону та номер банківської картки.

Зайдіть у головне меню сайту після реєстрації та оберіть одяг, який ви хочете купити.

Натисніть на корзину та введіть ще одну адресу – MyMeest .

В особистому кабінеті оберіть країну замовлення. Наприклад, Польщу.

Обравши країну, ви отримаєте реквізити адреси для доставки, які необхідно вписати у віконечко і натиснути Deliver to this address.

Здійсніть оплату.

Отримайте в особистому кабінеті Uniqlo спеціальний трекінг-код і додайте його в особистий кабінет Mymeest.

На сайті Mymeest сформуйте відправлення з Польщі в Україну (наприклад, на відділення НП, яке вам підходить).

Оплатіть вартість доставки.