Uniqlo – популярний японський бренд одягу. Компанія виготовляє речі сегменту мас-маркет. Придбати цікавий елемент одягу можна безпосередньо у магазині Uniqlo в Україні або на сайтах. Як замовити Uniqlo в Україну – читайте в матеріалі.
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Uniqlo: як замовити швидко і доступно
- Для початку вам необхідно зареєструватися на офіційному міжнародному сайті Uniqlo. Для цього необхідно ввести вашу країну, місто, ПІБ, пошту, номер телефону та номер банківської картки.
- Зайдіть у головне меню сайту після реєстрації та оберіть одяг, який ви хочете купити.
- Натисніть на корзину та введіть ще одну адресу – MyMeest.
- В особистому кабінеті оберіть країну замовлення. Наприклад, Польщу.
- Обравши країну, ви отримаєте реквізити адреси для доставки, які необхідно вписати у віконечко і натиснути Deliver to this address.
- Здійсніть оплату.
- Отримайте в особистому кабінеті Uniqlo спеціальний трекінг-код і додайте його в особистий кабінет Mymeest.
- На сайті Mymeest сформуйте відправлення з Польщі в Україну (наприклад, на відділення НП, яке вам підходить).
- Оплатіть вартість доставки.
- Коли товар прийде в Україну, заберіть посилку.
Uniqlo: як замовити на українській версії сайту
- Якщо ви хочете, щоб замовлення прийшло швидше, можна замовити одяг Uniqlo на сайті.
- Зайшовши на uniqraine.com, необхідно обрати товар, який вас цікавить, зайти в корзину та ввести свої дані.
- Для оформлення замовлення заповніть заявку: ПІБ, адресу доставки, телефон, зручний спосіб отримання замовлення та спосіб оплати.
- Орієнтовний час очікування посилки – тиждень.